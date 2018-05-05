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國民法官制 司法院：有助民眾表達判斷

2018-05-05 22:46中央社 台北5日電

台灣陪審團協會質疑國民法官制度將有法官控制參審員的疑慮，主張推動陪審制。司法院今天表示，法官可幫助民眾表達意見並做出判斷，制度也將確保素人不會受到法官不當影響。

台灣陪審團協會等團體今天發動遊行，主張司法院推行假借國民法官之名的參審制，是半套假改革，因為參審制中的法官會影響、干擾，甚至控制人民對於審判的認定，應由人民組成陪審團，才能避免恐龍法官等問題。

司法院發布新聞稿指出，讓國民進入法院當法官，能看也能判，是司改國是會議重要的共識，司法院本於長期對國民參與審判的研究及國是會議各方意見，充分討論各項制度利弊，才草擬出國民法官制度。

司法院表示，在價值多元的時代，不同背景的人對司法的理解和想像都不同，凝聚共識並不容易，司法院以尋求最大共識為方向，負責任地提出最可行的方案，回應台灣社會對國民參與刑事審判的期待。

新聞稿引用國立政治大學選研中心民調，指出有72.7%的受訪者認為，讓法官與民眾討論審判案件，會讓民眾更敢說出想法；有82.6%的民眾認為應由法官與參審民眾共同審判，遠高於認為應由參審民眾決定的6.9%。

司法院也指出，過去5年62場模擬法庭累積的實證研究資料顯示，參與模擬法庭的民眾都比較傾向支持國民與法官共同討論、審判，民眾也認同與法官的討論有助於評議，希望法官能在場協助。

司法院認為，法官在場不妨礙民眾多元意見的引進，反有助於民眾表示意見進而做出判斷。雖有人擔心素人受到法官不當影響，但透過國民法官人數上的絕對優勢、評議規則的設計、判決理由的公開透明，相信可確保國民意志充分表達和貫徹。

新聞稿最後提到，感謝長期關心、推動司改的團體，因為有大家的努力和參與，才讓司改法案成為可能，司法院會持續聽取建言，推出符合全民期待的司改政策，也願與各位攜手合作，讓司法不斷進步。

國民參與審判法庭由法官3人、國民法官6人共同進行審判，「國民參與刑事審判法草案」已經司法院院會通過並經行政院會銜，送請立法院審議。

司法院國民法官國是會議
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