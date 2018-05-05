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台大學代會議長：管中閔違法兼職事證明確

維持立委研究室運作 立院152種文具批發價供申購

2018-05-05 18:23聯合報 記者周志豪╱即時報導

政府機關需大量文書作業，為維持正常運作，預算多有編列文具補助，立法院也不例外，甚至還有如「院營線上文具店」，品項應有盡有，供立委採購。以152個品項中最貴的印表機墨水夾計，約僅要市價65折，降低立委公務負擔。

資深國會助理表示，戲稱「院營線上文具店」的立法院「物品領用申請」網站上提供申購的文具，由於立院是長期、穩定又大宗的採購，價格當然比較便宜，但這是為了維持立委公務所需，也只有立委帳號可以訂購，助理無法以個人名義購買。

記者實際比對立法院「物品領用申請」網站，市售一支約10元的普通原子筆與簽字筆，網站上分別僅要4.1元與4.9元。市售約29元的中性筆，一樣只要17.8元，約6折價。

立法院「物品領用申請」網站價格最高、每支要8039元的知名品牌印表機紅色墨水匣，價格已屬低廉的購物網站上也要12000元，打了67折。網站上訂價4083元的知名品牌印表機黑色碳粉匣，購物網站上也要7820元，「院營線上文具店」僅52折。

負責立委研究室財務的資深助理說，研究室申購文具中，最大宗的是影印紙，每1.5月約需使用到10包；此外有立法院文字的信封使用量也不少。而購入單價較高的黑色碳粉匣，則是約半年採購一支，平均每個月單文具支出約在2千多元之譜。

不過立院每月補助文具郵票費雖遠高於實際支出金額，但各立委研究室還是常常精打細算。有立委助理透露，過去就有立委助理因採買文具數量太大，立委對帳後發現，痛罵該名助理，要求之後不得再處理有關採買業務。

也有立委助理表示，過去每次要申購文具，還要先列品項預算表讓立委先行查核確認，才可以送件。但後來該立委發掘每個月其實「花的不多」，才授權直接申購。

但有助理也坦言，就因申購文具是直接從立委帳戶扣款，有立委從不對帳，過去就傳出有助理申購高價印表機彩色墨水匣轉賣牟利案例案件，如何把關考驗立委智慧。

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