衛生紙漲價風蔓延 立法院影印紙標案也流標漲價6%

2018-05-05 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



紙漿價格飆漲，不僅造成近來國內衛生紙搶購風潮，就連立法院影印紙採購標案，都宣告流標，2月起只好改以台銀「共同供應契約」方式購入，連帶讓立委研究室採購影印紙漲價，立委助理還要自己搬紙，成另類受災戶。

立法院總務處表示，改以台銀「共同供應契約」方式購入影印紙後，雖立委採購價格從每包約75元，調整到79.4元，漲幅近6%，但價格仍低於市場行情；而台銀「共同供應契約」已簽到9月，代表9月之前院內影印紙已暫時無虞。

立法院總務處坦言，確實因紙漿價格不斷上漲，廠商願意給的影印紙價格，都加計上漲趨勢風險而偏高，讓立法院無法接受，才會去年10月起歷經三次公開招標採購影印紙案都宣告流標，今年確定不再招標。

因應立委問政大量文書需求，為提供立委研究室文具需求，立法院總務處長期會提供幾近批發價的文具品，供各立委研究室選購，而各立委研究室選購後，文具採購費用就由已撥入立委帳戶的每月文具郵票費15000元補助中扣付。

可採購文具共152項，從基本款的三色原子筆、鉛筆、修正帶、橡皮擦，到剪刀、尺、膠水、膠帶與各式文件夾都有，影印紙更是各立委研究室每天不可或缺的文具消耗品。

此外，立院限定款的立院便箋、立法委員用箋與立院專用信封，立法院內部網站上也可採購。另外像是已在市場上甚少流通的錄音帶，立院內部文具採購網上也仍可選購。

只不過因立院影印紙採購標案流標，過去一次可採買一箱（10包）影印紙，還「送貨到府」的採購模式，現在也跟著取消，各立委研究試要採購影印紙，必須到立法院保管股親自領取，讓不少負責辦公室行政業務的女性助理苦不堪言，搬紙抬到手軟。

有助理透露，今年二月立院開議前，國內衛生紙之亂發生前夕，立院總務人員就提醒，要購買按箱計算的影印只要趁早，否則未來就只能一包包買，過去因影印紙較重，有廠商直送各辦服務也取消，各研究室要自己派人到立院紅樓領取。

也因採購影印紙變得要「自力更生」領取，各立委研究室又多由女性助理負責採購，只好將過去一次採購量分2至5次購入，讓採購時間與人力成本大增。