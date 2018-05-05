親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
前瞻釋憲遭駁回
扁出席餐會動向
吳茂昆爭議延燒
民視斷訊爆爭議
政治
軍事
綜合
合康雲極

儲水不夠用！台中今大停水餐廳百貨搶水

影／基隆港西岸碼頭傳爆炸聲 大型堆高機陷火海

影／傳民進黨不再禮讓 柯P兩場行程都不開心

2018-05-05 15:30聯合報 記者李詠平╱即時報導

民進黨為了台北市要不要自推人選，選對會至今仍無結論，目前也還在徵詢階段，選對會將在兩周內提出方案。不過傳出綠營高層分析民調後，認為自推人選，至少能避免內部分裂。5號柯文哲受訪時似乎不願回答，還問記者「沒有別的問題可以問嗎？」被問到會不會是因為多次批評民進黨執政，柯文哲表示該講的還是要講。

傳綠營高層分析民調後，認為自推人選角逐台北市長，至少能避免內部分裂。5號柯文哲受...
傳綠營高層分析民調後，認為自推人選角逐台北市長，至少能避免內部分裂。5號柯文哲受訪時似乎不願回答，還問記者「沒有別的問題可以問嗎？」記者王彥鈞／攝影
分享
民進黨立委姚文智今受訪表示，相信選對會在討論時會做最後的決定，他就是一路做好改造...
民進黨立委姚文智今受訪表示，相信選對會在討論時會做最後的決定，他就是一路做好改造台北、對市民的承諾。記者王彥鈞／攝影
分享

民進黨柯文哲民調
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

星戰角色占領總統府 陸網友：佔領台灣總統府這麼容易

2018-05-05 11:30

台灣勞工平均薪資近5萬？徐國勇：國際標準算出來的

2018-05-05 11:45

藍高市長初選參選人提經濟政見 520前後確定提名

2018-05-05 14:54

今年五四運動不同？朱立倫：政府與政治的手別介入

2018-05-05 14:18

平均薪資近5萬？朱立倫：執政者千萬不要偏聽數據

2018-05-05 13:55

2020紅害減半？孫大千：賴清德真是話唬爛高手

2018-05-05 09:27

少了一個邦交國 蔡總統：踏實外交初衷、原則不變

2018-05-05 00:36

國民黨售中央黨部大樓 黨產會追徵逾11億

2018-05-05 00:26

總統府接待外星朋友

2018-05-05 00:24

斷交國大使車欠費 多明尼加共88筆3千元

2018-05-04 23:44

聲援台大反拔管遲到20分 馬英九向表揚勞工致歉

2018-05-04 22:25

回應星戰迷 「尤達大師」蔡英文總統開口了

2018-05-04 20:33

國民黨出售原中央黨部大樓 黨產會將追徵11億元

2018-05-04 19:55

「五四」請星戰迷到府蹂躪 黃安：挑愛國日來噁心人

2018-05-04 18:07

保外就醫的扁狀況複雜 獲得第14次展延

2018-05-04 17:41

勞工平均月薪近5萬元？政院：符合國際常用統計標準

2018-05-04 17:00

多國斷交是否調整踏實外交？蔡總統：初衷原則不變

2018-05-04 16:56

影／退役軍人怨被當米蟲 退輔會澄清軍改「誤解」

2018-05-04 15:39

影／賴揆立院報告深澳 國民黨抗議拔管

2018-05-04 15:00

蔡總統：若全世界看好台灣未來 我們沒必要沒信心

2018-05-04 14:36

吳釗燮：19邦交國目前狀況都滿穩定

2018-05-04 14:11

年金改革 陳副總統：政策說明要讓人民有感

2018-05-04 14:10

考委遭爆違法兼職 考試院：均依法申請赴陸

2018-05-04 12:48

WHA場邊會議 台美部長級雙邊會談安排中

2018-05-04 11:49

影／54星戰日 風暴兵交接守衛總統府

2018-05-04 11:44

金錢外交打壓 近8成民眾認為中國對台不友善

2018-05-04 11:09

綠委爆考委爽領高薪還赴中違法兼職 考委喊冤

2018-05-04 10:31

一定單槍匹馬參加扁餐會 璩美鳳：我只是小白兔

2018-05-04 10:03

多明尼加與我斷交 黃智賢：自己不認中國招牌誰認你

2018-05-04 09:53

陳菊 民進黨的Kingmaker

2018-05-03 16:39
看更多

熱門文章

大逆轉！民進黨北市不再禮讓柯文哲

2018-05-05 00:15

釋憲破天荒！大法官剔除立委聲請資格

2018-05-05 00:07

防不勝防！璩美鳳成功闖入募款餐會 向阿扁敬酒

2018-05-04 20:48

聲援台大反拔管遲到20分 馬英九向表揚勞工致歉

2018-05-04 22:25

傳北市民進黨不再禮讓 柯P回應了

2018-05-05 11:24

已成怨偶卻高唱分手好難 民進黨的「柯文哲難題」

2018-05-05 08:00

蘇貞昌批新北8年沒進步? 張其強：老縣長你又來了

2018-05-04 17:12

評拔管「白癡決定」惹怒民進黨？柯P：該講還是要講

2018-05-05 11:51

不滿吳茂昆荒腔走板 基隆教師工會請求撤換教育部長

2018-05-04 18:46

璩闖餐會敬酒 扁：統獨立場迥異，誰也改變不了誰

2018-05-05 08:51

民視新聞拒授權單一頻道 被台灣寬頻斷訊

2018-05-05 01:33

周錫瑋公開挺侯友宜 吳敦義：我的好友展現最佳風度

2018-05-05 11:28

深澳、節電二選一？高志鵬：民眾一定選節能 否則下台

2018-05-04 17:27

司法院不受理前瞻釋憲案 蔣萬安說話了

2018-05-04 19:54

扁巧妙站上肥皂箱是否違規 中監蒐證了解評估

2018-05-04 21:24

陳水扁出席凱校募款餐會 璩美鳳「敬酒」被趕出場

2018-05-04 20:31

課審委員質疑：吳茂昆真的在乎國教?

2018-05-05 12:19

藍轟蔡政府：看到管中閔格殺勿論 見陳水扁避重就輕

2018-05-05 09:03

璩美鳳闖扁餐會跟扁打招呼 扁也簡短回應

2018-05-04 20:41

影／國民黨發起「全民公審吳茂昆」 賴揆：不妨理性看待

2018-05-04 15:47

全教總：抵制吳茂昆 正是為了孩子和台灣的教育

2018-05-04 15:52

觀察站／藍綠夾殺 柯文哲連任之路艱難

2018-05-05 00:23

前瞻釋憲被駁回 高金素梅：大法官欲加之罪

2018-05-05 00:45

藍委提前瞻計畫釋憲 大法官不受理！

2018-05-04 15:58

前瞻釋憲門檻要38票 高金素梅「沒表決」成遭駁關鍵

2018-05-04 20:04

吉元信和停播民視新聞台 苗縣府希望NCC盡快協調

2018-05-04 16:21

民視新聞斷訊 干郭台銘什麼事？

2018-05-05 00:29

「上階不上台」 扁出席餐會 再打違規擦邊球

2018-05-05 00:21

台灣寬頻通訊：郭台銘與公司經營無關

2018-05-04 17:05

「五四」請星戰迷到府蹂躪 黃安：挑愛國日來噁心人

2018-05-04 18:07

蔡邑敏獲南丁格爾獎 蔡媽媽以女兒為榮

2018-05-04 19:05

高志鵬反深澳電廠 沒給賴揆說話

2018-05-05 00:39

停播民視新聞台 民視質疑TBC動機

2018-05-04 15:52

看問題／在野黨釋憲聲請權 將消失？

2018-05-05 00:50

勞工平均月薪近5萬元？政院：符合國際常用統計標準

2018-05-04 17:00

宜蘭雙陳會變鴻門宴害遲到？幕僚一張google地圖秒打臉

2018-05-04 15:46

不蓋深澳電廠 北台灣將缺電？ 賴揆這麼說

2018-05-04 21:01

夏季供電 賴清德：會比去年更好

2018-05-04 16:52

星戰角色占領總統府 陸網友：佔領台灣總統府這麼容易

2018-05-05 11:30

TBC停播民視新聞 NCC：罔顧權益 罰到改善為止

2018-05-05 01:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top