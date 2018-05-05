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中國施壓台灣加劇 莫健：台旅法反映美方關切

2018-05-05 15:34中央社 台北5日電

美國在台協會主席莫健。 圖／聯合報系資料照片
美國在台協會主席莫健。 圖／聯合報系資料照片
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美國在台協會（AIT）主席莫健3日表示，過去一年來兩岸關係發展較不正面，美國政府內外包括國會議員，都擔憂中國對台灣施壓加劇；近期美國國會通過台灣旅行法，就是反映這方面的關切。

莫健（James Moriarty）在史丹佛大學演講「美國與台灣恆久的夥伴關係」，據AIT發布的講稿內容，莫健表示，在美國的一中政策下，台美人民間的關係持續成長，但過去一年來，兩岸關係的發展卻較不正面（less positive）。

他說，美國政府內外的觀察家，包括許多美國國會議員都對中國施壓台灣加劇感到擔憂。國會近期無異議通過的台灣旅行法，就是反映這方面的關切。

莫健舉例表示，過去一年來，中國解放軍在台灣附近越趨頻繁的軍事活動已升高緊張強勢。美國持續對中國軍事能力與戰略意圖缺乏透明，及不願放棄武力犯台表達關切；美方反對任何一方單方面採取行動改變現狀，包含武力或其他恫嚇方式。

莫健說，中國近期在未事先與台灣協商下，啟用M503相關航線。另外，多明尼加1日突然宣布與中國建交，清楚顯示過去兩岸間的「外交休兵」已不存在。

至於中國要求其他航空公司不得將台灣標註為國家，莫健表示，這是幼稚行為，也是霸凌做法。

他說，北京意圖改變現狀的舉措無助於區域穩定。兩岸穩定對美國來說有深切、長遠的利益，美國也相信兩岸對話在近幾年來帶來和平、穩定發展；美國呼籲中國重啟有建設性的對話，避免升高緊張情勢或破壞穩定的舉動。

莫健表示，美方鼓勵兩岸雙方有耐心，透過彈性、有創意的做法，以解決分歧。透過兩岸間直接對話管道，能有效處理問題、避免誤判情勢。

不過，他說，美國肯定總統蔡英文以務實方式處理兩岸關係，也說明美國的兩岸政策沒特別針對任何一方；美國認為不應有單方面意圖改變現狀的舉動，對兩岸任何一方都是如此。

莫健表示，當美國看到威脅現狀的情況發生時，美國就會表示意見，不論是之前台灣提出的入聯公投，或中國阻撓台灣參與有關全球衛生、民航安全的國際組織都包括在內。

莫健也重申美國支持台灣的國際參與，包括即將在日內瓦召開的世界衛生大會（WHA）。

對台美關係，莫健說，去年初美國總統川普（Donald Trump）剛上任時，在美國、台海兩岸都有很多人關心美國對台政策是否會有改變？他當時就表示，美國對台關係將在3個基礎上持續發展，第一，奠基於台灣關係法與美中三公報的美國「一中政策」；第二，美方利益；第三，對台海穩定持續的渴望。

莫健表示，經過一年，川普政府的對台政策一如預期。美國長期以來的一中政策，成功維持台海數十年來的穩定。

他說，美國的一中政策包括美國認知（acknowledges）中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分。美國對這一立場不提出異議（not to challenge）。

莫健一中政策台灣旅行法
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