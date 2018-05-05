藍高市長初選參選人提經濟政見 520前後確定提名

2018-05-05 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



國民黨高雄市長初選第二場政見會今天進行，參選人立委陳宜民提出每月5000元「孕婦營養健檢津貼」、蓋兒童博物館、發手機或平板給國小三年級學生、行銷高市觀光景點、推動科學園區等政見；韓國瑜要爭取在高雄說迪斯尼樂園、為農產品推動「南南合作」、要將愛河及沿岸打造為吸引全世界人士度蜜月的觀光景點。

國民黨中央黨部為高雄市長初選規畫了兩場政見說明會，今天是第二場，在國民黨鳳山青年未來館進行，到場致詞的國民黨中央黨部組發會副主委林清強表示，這場政見會之後，中央黨部會在5月20日前後確定提名人選。

參選的陳宜民和韓國瑜對如何活絡高雄經濟提出許多具體的政見，陳宜民透過拜訪各界人士、基層，了解目前高雄面臨的經濟難題，韓國瑜到高雄9個月也勤走基層探訪民情，兩人各提出許多挽救高雄的對策。

陳宜民說，為鼓勵生育，他的們團隊正在研擬所得稅法，增列「孕婦照護特別扣除額」，讓領有媽媽健康手冊或相關證明者，每人每年扣除額20萬元；如果他能當選市長，將增列「孕婦營養健檢津貼」，每個月每口孕婦補助5000元，讓她們安心生下健康的高雄寶寶。

教育方面，陳宜民提出建兒童博物館的構想，讓小朋友可以在館內透過遊戲的方式學到各種科學新知，補充課堂學習的不足，困苦人家的小孩也不用花錢請家教即能夠得到重要的資訊。

他認為與其禁止小學生上課使用手機、平板，不如教他們如何使用手機或平板蒐集資訊，消除資訊落差，也讓手機或平板會成為教學工具；因此，他會由市府發手機給小學生，並鼓勵青年新創企業設計教學APP，讓小朋友從手機或平板中學到資訊知識。

對於產業，陳宜民提出將內惟生態園區改造成生態智慧健康園區的想法，也要繼續堅持高雄經濟發展與環境的保護，行銷茂林國家風景區、林園鳳鼻頭國定遺址、建立高雄海洋生物研究博物館，並且將愛河、西子灣、壽山等山海美景結合成台灣新觀光廊帶。

他也主張普設社區棒球場、繼續推動企業贊助成立高雄鋼鐵人職棒隊、持續爭取橋頭科學園區。

韓國瑜主張力推高雄觀光產業，一面爭取迪斯尼樂園到高雄設園，也要設法打造旗津為「小香港」、「小新加坡」，用浪漫的愛情包裝愛河，讓愛河成為吸引各國人士度蜜月必到觀光勝地。

韓國瑜提出一個協助農產品找出路的構想：「南南合作」，即台灣南部、東南亞和中國大陸南部尋求合作，市府出面為農民到這兩個地區找農產品出路、找訂單，掌握價格，不要讓中間商人「卡油」，直接把利益給農民，也鼓勵部分地區農民種中草藥對外行銷。

韓國瑜進一步主張在議會的同意下，市府編列50億、向民間募50億的百億「青年創業基金」，讓年輕人願意到高雄創業，最重要的是市府支持青年創業的同時，要取得公司一定比例的股份，日後創造公部門和創業者雙贏的局面。