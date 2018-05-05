親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
前瞻釋憲遭駁回
扁出席餐會動向
吳茂昆爭議延燒
民視斷訊爆爭議
政治
軍事
綜合
合康雲極

看拔管案 韓國瑜：再這樣下去 管連人都無法做

影／德國警察來台單車環島獲助 大讚台灣警察真好

【重磅快評】司法院許院長，可對得起當年的許大法官？

2018-05-05 13:41聯合報 主筆室

三十八名在野黨立委聲請前瞻建設特別預算釋憲案，被大法官賞了好大一碗閉門羹不說，還把責任推給立委高金素梅，說她從未投票表態，因此不符「須三分之一以上『行使職權』立委」規定。問此已然違憲、毫無憲政高度的理由，不禁想請問司法院長許宗力，你可對得起當年的許宗力大法官？

前瞻條例立法過程爭議不斷，執政黨夾人數優勢步數盡出，就連政黨輪替後罕為公開發言的立法院前院長王金平，都忍不住在立院總質詢時跳出來批評前瞻條例與黨產條例便宜行事、有違憲之虞，因而兩案釋憲不僅有急迫性，對憲政能否長治久安更具重大意義，更呼籲大法官「盡速處理，不應置之不理」。

大法官會議的釋憲見解，對於解決國政重要紛爭以及緩解藍綠政治惡鬥，實具有重要的積極功能與意義。但如今在蔡英文總統所提名的司法院長許宗力領導下的司法院，顯然絲毫不以此憲政高度為意，前曕釋憲案拖了數月不說，竟還以立委高金素梅未參與表決即非行使職權，以及曾投票支持立委不得再居少數立委地位聲請解釋、否則違反保護少數立法意旨的枝節理由不受理，擺明了就是要讓在野黨哭訴無門。

殊不知，在十餘年前作出的釋字第六0三號解釋即曾遇類似釋憲門檻問題，當時大法官們不僅認為已過連署門檻，並述明理由指三分之一以上立法委員行使其法律制定之權限時，如認經多數立法委員審查通過、總統公布生效之法律有違憲疑義；或三分之一以上立法委員行使其法律修正之權限時，認現行有效法律有違憲疑義而修法未果，聲請司法院大法官為法律是否違憲之解釋者，應認為符合司法院大法官審理案件法規定。

當時，許宗力、曾有田兩大法官還共同提出協同意見書補強論證及解釋指出，歷來大法官都只計算立委連署人數是否過三分之一門檻，並不過問投贊成或反對票；但衡酌我國釋憲門檻的立法意旨係基於少數保護精神，並非如同德國一般是為穩定憲政秩序，因此認為雖原則上以投反對票或至少未投贊成票立委為限，但原投贊成票立委也非完全禁止連署釋憲，只要符合另提修正案卻修法未果的條件即可。

既然連態度改變立委都有條件允可其再提釋憲，遑論因認定法案違憲或政治角力因素因而未投票的立委。豈不見過往在野黨遇重大法案表決，面對執政黨人數絕對優勢時，不也常以集體缺席拒投方式表達政治態度？如今許院長領導下的司法院竟然自我造法擴權，逕自解釋為此舉即是「未行使職權」，也難怪高金素梅會痛批「欲加之罪、主觀認知無限擴大」了。

十餘年前的許宗力大法官不愧為憲法守護者，擲地有聲地提出關於立委連署門檻的法理見解，釐清之餘也不忘適度保障在野黨、少數立委制衡監督行政權的功能；相較於今日許宗力領導下的司法院幾乎封死未來至少兩年在野黨立委聲請釋憲之路，除了「許宗力院長不如許宗力大法官」，還有什麼好說的？

大法官釋憲許宗力
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

星戰角色占領總統府 陸網友：佔領台灣總統府這麼容易

2018-05-05 11:30

台灣勞工平均薪資近5萬？徐國勇：國際標準算出來的

2018-05-05 11:45

平均薪資近5萬？朱立倫：執政者千萬不要偏聽數據

2018-05-05 13:55

國民黨新北大團結？ 蘇貞昌譏：背後都不團結

2018-05-05 13:22

影／藍營新北大團結 蘇貞昌酸喊團結的背後都不團結

2018-05-05 13:04

2020紅害減半？孫大千：賴清德真是話唬爛高手

2018-05-05 09:27

少了一個邦交國 蔡總統：踏實外交初衷、原則不變

2018-05-05 00:36

國民黨售中央黨部大樓 黨產會追徵逾11億

2018-05-05 00:26

總統府接待外星朋友

2018-05-05 00:24

斷交國大使車欠費 多明尼加共88筆3千元

2018-05-04 23:44

聲援台大反拔管遲到20分 馬英九向表揚勞工致歉

2018-05-04 22:25

回應星戰迷 「尤達大師」蔡英文總統開口了

2018-05-04 20:33

國民黨出售原中央黨部大樓 黨產會將追徵11億元

2018-05-04 19:55

「五四」請星戰迷到府蹂躪 黃安：挑愛國日來噁心人

2018-05-04 18:07

保外就醫的扁狀況複雜 獲得第14次展延

2018-05-04 17:41

勞工平均月薪近5萬元？政院：符合國際常用統計標準

2018-05-04 17:00

多國斷交是否調整踏實外交？蔡總統：初衷原則不變

2018-05-04 16:56

影／退役軍人怨被當米蟲 退輔會澄清軍改「誤解」

2018-05-04 15:39

影／賴揆立院報告深澳 國民黨抗議拔管

2018-05-04 15:00

蔡總統：若全世界看好台灣未來 我們沒必要沒信心

2018-05-04 14:36

吳釗燮：19邦交國目前狀況都滿穩定

2018-05-04 14:11

年金改革 陳副總統：政策說明要讓人民有感

2018-05-04 14:10

考委遭爆違法兼職 考試院：均依法申請赴陸

2018-05-04 12:48

WHA場邊會議 台美部長級雙邊會談安排中

2018-05-04 11:49

影／54星戰日 風暴兵交接守衛總統府

2018-05-04 11:44

金錢外交打壓 近8成民眾認為中國對台不友善

2018-05-04 11:09

綠委爆考委爽領高薪還赴中違法兼職 考委喊冤

2018-05-04 10:31

一定單槍匹馬參加扁餐會 璩美鳳：我只是小白兔

2018-05-04 10:03

多明尼加與我斷交 黃智賢：自己不認中國招牌誰認你

2018-05-04 09:53

台灣從沒有邦交國 黃智賢：綠不認中國 誰認你 ?

2018-05-04 09:22

准出席餐會 扁：讀3遍才看懂今年是「5-1不+3」

2018-05-04 08:26

陳菊 民進黨的Kingmaker

2018-05-03 16:39
看更多

熱門文章

大逆轉！民進黨北市不再禮讓柯文哲

2018-05-05 00:15

防不勝防！璩美鳳成功闖入募款餐會 向阿扁敬酒

2018-05-04 20:48

釋憲破天荒！大法官剔除立委聲請資格

2018-05-05 00:07

聲援台大反拔管遲到20分 馬英九向表揚勞工致歉

2018-05-04 22:25

傳北市民進黨不再禮讓 柯P回應了

2018-05-05 11:24

吳茂昆人事任命 賴清德：我負責

2018-05-04 15:27

吳茂昆嚴以律人拔管 全美台聯會：實施高教戒嚴

2018-05-04 14:29

已成怨偶卻高唱分手好難 民進黨的「柯文哲難題」

2018-05-05 08:00

蘇貞昌批新北8年沒進步? 張其強：老縣長你又來了

2018-05-04 17:12

不滿吳茂昆荒腔走板 基隆教師工會請求撤換教育部長

2018-05-04 18:46

璩闖餐會敬酒 扁：統獨立場迥異，誰也改變不了誰

2018-05-05 08:51

民視新聞拒授權單一頻道 被台灣寬頻斷訊

2018-05-05 01:33

深澳、節電二選一？高志鵬：民眾一定選節能 否則下台

2018-05-04 17:27

扁巧妙站上肥皂箱是否違規 中監蒐證了解評估

2018-05-04 21:24

陳水扁出席凱校募款餐會 璩美鳳「敬酒」被趕出場

2018-05-04 20:31

司法院不受理前瞻釋憲案 蔣萬安說話了

2018-05-04 19:54

評拔管「白癡決定」惹怒民進黨？柯P：該講還是要講

2018-05-05 11:51

璩美鳳闖扁餐會跟扁打招呼 扁也簡短回應

2018-05-04 20:41

藍轟蔡政府：看到管中閔格殺勿論 見陳水扁避重就輕

2018-05-05 09:03

南桃園民視斷訊 鄭文燦：不該犧牲消費者權益

2018-05-04 14:39

影／國民黨發起「全民公審吳茂昆」 賴揆：不妨理性看待

2018-05-04 15:47

全教總：抵制吳茂昆 正是為了孩子和台灣的教育

2018-05-04 15:52

周錫瑋公開挺侯友宜 吳敦義：我的好友展現最佳風度

2018-05-05 11:28

觀察站／藍綠夾殺 柯文哲連任之路艱難

2018-05-05 00:23

前瞻釋憲被駁回 高金素梅：大法官欲加之罪

2018-05-05 00:45

藍委提前瞻計畫釋憲 大法官不受理！

2018-05-04 15:58

前瞻釋憲門檻要38票 高金素梅「沒表決」成遭駁關鍵

2018-05-04 20:04

吉元信和停播民視新聞台 苗縣府希望NCC盡快協調

2018-05-04 16:21

課審委員質疑：吳茂昆真的在乎國教?

2018-05-05 12:19

民視新聞斷訊 干郭台銘什麼事？

2018-05-05 00:29

「上階不上台」 扁出席餐會 再打違規擦邊球

2018-05-05 00:21

「五四」請星戰迷到府蹂躪 黃安：挑愛國日來噁心人

2018-05-04 18:07

台灣寬頻通訊：郭台銘與公司經營無關

2018-05-04 17:05

蔡邑敏獲南丁格爾獎 蔡媽媽以女兒為榮

2018-05-04 19:05

停播民視新聞台 民視質疑TBC動機

2018-05-04 15:52

勞工平均月薪近5萬元？政院：符合國際常用統計標準

2018-05-04 17:00

高志鵬反深澳電廠 沒給賴揆說話

2018-05-05 00:39

看問題／在野黨釋憲聲請權 將消失？

2018-05-05 00:50

宜蘭雙陳會變鴻門宴害遲到？幕僚一張google地圖秒打臉

2018-05-04 15:46

蔡總統：若全世界看好台灣未來 我們沒必要沒信心

2018-05-04 14:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top