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影／藍營新北大團結 蘇貞昌酸喊團結的背後都不團結

2018-05-05 13:04聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌上午出席屏東落山風洋蔥前進新北記者會，大力推廣屏東農特產。蘇貞昌被問到國民黨營造大團結的樣子時，蘇貞昌表示他們喊團結的背後都有不團結的因素。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌上午出席屏東落山風洋蔥前進新北記者會，大力推廣屏東農特...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌上午出席屏東落山風洋蔥前進新北記者會，大力推廣屏東農特產，並現場試吃產品。記者林伯東／攝影
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民進黨新北市長參選人蘇貞昌（左四）上午出席屏東落山風洋蔥前進新北記者會，與屏東縣...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌（左四）上午出席屏東落山風洋蔥前進新北記者會，與屏東縣長潘孟安（右三）一同大力推廣屏東農特產。記者林伯東／攝影
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民進黨新北市長參選人蘇貞昌上午出席屏東落山風洋蔥前進新北記者會，大力推廣屏東農特...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌上午出席屏東落山風洋蔥前進新北記者會，大力推廣屏東農特產。記者林伯東／攝影
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民進黨新北市長參選人蘇貞昌（右二）上午出席屏東落山風洋蔥前進新北記者會，大力推廣...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌（右二）上午出席屏東落山風洋蔥前進新北記者會，大力推廣屏東農特產，並現場試吃產品。記者林伯東／攝影
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蘇貞昌洋蔥民進黨
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