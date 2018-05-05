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星戰角色占領總統府 陸網友：佔領台灣總統府這麼容易

2018-05-05 11:30聯合報 記者許依晨╱即時報導

5月4日是電影「星際大戰」的國際星戰日，多位星戰迷昨天打扮成電影星際大戰中的各個角色拜訪總統府。大陸媒體也引用台媒的照片、影音跟進報導，不過，一旦畫面中出現我國旗以及「中華民國總統府」等字樣時，一律被「馬賽克」處理，有大陸網友在微博留言「之前我以為是誰惡搞，原來是真的」，此外，身材火辣的莉亞公主也引發大陸網友熱議。

總統府昨天邀請星戰迷到府內慶祝國際星戰日，副總統陳建仁幽默表示「這是第一次接見來自地球以外的朋友」，並與星戰迷一起合影留念，別出心裁的活動引發網友熱烈討論。

大陸媒體觀察者網引用了台媒的照片、影音跟進報導，不過因為活動在總統府內舉行，新聞畫面中隨處皆可見到我國旗，此外，講台前也印上「中華民國總統府」字樣，因此，只要影像中出現「敏感畫面」，皆被馬賽克或霧化後製處理。

許多大陸網友在這篇報導下留言，有讚賞也有嘲諷，「搏取年輕人的好感還不錯」、「笑死…不過反之來說還真接地氣啊」、「想想在人民大會堂搞這樣的事，我想會有幾億人想讓他們去見上帝」、「哎呀，佔領台灣總統府這麼容易呢！」、「一如既往的哈美哈日」。

不過，更多的大陸網友注意的卻是擁有火辣身材的莉亞公主，網友們說「亮點在莉亞公主」、「莉亞公主，請妳矜持一點」、「沒人看新聞，都在看公主」。

星戰迷打扮成電影星際大戰中的各個角色拜訪總統府，大陸媒體引用台媒的照片、影音跟進...
星戰迷打扮成電影星際大戰中的各個角色拜訪總統府，大陸媒體引用台媒的照片、影音跟進報導，不過，一旦畫面中出現我國旗以及「中華民國總統府」等字樣時，一律以「馬賽克」處理。圖／翻攝自觀察者網
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星戰迷扮成莉亞公主進入總統府，火辣身材引發網友熱議。記者楊萬雲/攝影
星戰迷扮成莉亞公主進入總統府，火辣身材引發網友熱議。記者楊萬雲/攝影
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星戰迷打扮成電影星際大戰中的各個角色拜訪總統府，大陸媒體引用台媒的照片、影音跟進...
星戰迷打扮成電影星際大戰中的各個角色拜訪總統府，大陸媒體引用台媒的照片、影音跟進報導，不過，一旦畫面中出現我國旗以及「中華民國總統府」等字樣時，一律以「馬賽克」處理。圖／翻攝自觀察者網
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星戰迷打扮成電影星際大戰中的各個角色拜訪總統府，大陸媒體引用台媒的照片、影音跟進...
星戰迷打扮成電影星際大戰中的各個角色拜訪總統府，大陸媒體引用台媒的照片、影音跟進報導，不過，一旦畫面中出現我國旗以及「中華民國總統府」等字樣時，一律以「馬賽克」處理。圖／翻攝自觀察者網
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昨天上午星戰迷打扮成電影星際大戰中的各個角色拜訪總統府，大陸媒體引用台媒的照片、...
昨天上午星戰迷打扮成電影星際大戰中的各個角色拜訪總統府，大陸媒體引用台媒的照片、影音跟進報導，不過，一旦畫面中出現我國旗以及「中華民國總統府」等字樣時，一律以「馬賽克」處理。圖／翻攝自觀察者網
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總統府國旗
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