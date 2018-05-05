2020紅害減半？孫大千：賴清德真是話唬爛高手

2018-05-05 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



行政院長賴清德表示「2020年紅害一定可以減半」，前立委孫大千今在臉書質疑，賴清德不敢說政府到底採取了什麼樣的行動，憑什麼可以達到這個目標，到時候這個承諾就算跳票，反正2018 和2020的兩場選舉的選票，民進黨已經先騙到了，批評賴清德真的是一個話唬爛的高手。

孫大千指出，賴清德又說，「2025年空汙總排放量也會降低」，但是，民進黨政府從來沒有提出任何一個可以降低空汙總排放量的辦法。是些微降低？還是大幅降低？這中間的差別可是很大的。而且，連現在的空汙你們都已經束手無策了，還講什麼2025年呢。

接著，賴清德居然敢說，「即使深澳電廠順利發電，在北部或台灣，都不會造成空氣汙染影響」，那麼，這麼多藍綠政治人物和專家學者的反對都是一場誤會嗎？大家都不懂，只有他懂嗎？

孫大千說，然後賴還不忘再捅馬總統一刀，批評馬總統「以核養綠」的建議就是要「重啟核四」。我不知道馬總統是不是要重啟核四，但是大家都看到了，是民進黨重啟核二，賴清德該不會忘記了吧？