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璩闖餐會敬酒 扁：統獨立場迥異，誰也改變不了誰

2018-05-05 08:51聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

凱達格蘭基金會昨天在台北典華飯店舉辦感恩募款餐會，統促黨發言人璩美鳳「闖」入會場向前總統陳水扁敬酒，引起現場一陣騷動。陳水扁今天一早PO最新的「新勇哥物語」跟友人表示，璩案是事先經過溝通的，餐會能夠平和落幕最重要，「如果台灣內部的衝突對立也能如此，少一點暴戾之氣，多一些理性論辯，不知有多好。」

陳水扁「新勇哥物語」中總是負責提問的「勇弟」先向扁恭喜凱達格蘭基金會13週年感恩募款餐會圓滿成功，然後問「璩前議員」闖入會場，總是有點遺憾吧？

扁「勇哥」即表示，有那麼嚴重嗎？餐會能夠平和落幕最重要。璩案是事先經過溝通，會前2小時回報，璩另持有餐券，保證不會鬧場，沒有兄弟跟隨，只有女生陪伴，後來的發展也是這樣。

扁說，雖然國家定位不同，統獨立場迥異，誰也改變不了誰，但第一次彼此敬酒握手，不傷和氣。如果台灣內部的衝突對立也能如此，少一點暴戾之氣，多一些理性論辯，不知有多好。

扁今天的「新勇哥物語-96」內容如下：

「勇弟：恭喜凱達格蘭基金會13週年感恩募款餐會圓滿成功！

勇哥：說不盡的感恩、感動與感謝！那麼多人出錢出力，認購餐券、捐助款項、撥冗出席、熱情參與，每個人都是這次餐會公益活動成功的最大功臣。阿扁非常高興也非常肯定三位主持人與所有工作人員的辛苦付出！阿扁更要感謝呂副、游揆、彭P、史明、老柯、其邁、偉哲、醒哲、文智、煥智等人的蒞臨指導！

勇弟：對璩前議員闖入會場，總是有點遺憾吧？

勇哥：有那麼嚴重嗎？餐會能夠平和落幕最重要。璩案是事先經過溝通，會前2小時回報，璩女另持有餐券，保證不會鬧場，沒有兄弟跟隨，只有女生陪伴，後來的發展也是這樣。再說雖然國家定位不同，統獨立場迥異，誰也改變不了誰，但第一次彼此敬酒握手，不傷和氣。如果台灣內部的衝突對立也能如此，少一點暴戾之氣，多一些理性論辯，不知有多好！

勇弟：近來類似活動，從「到場不進場」、「致詞不演講」、「站台不上台」到這次的「上階不上台」，以後還會發生什麼？

勇哥：我也不知道，可能要問勇三與小黑？阿扁沒能上台，站在肥皂箱上介紹「台灣勇哥」的故事，並感謝2001年游錫?秘書長帶勇哥到玉山官邸，才有「勇哥物語」的結緣。嘉義雕塑家陳志弘的勇哥銅雕，讓勇哥精神不死，是我們台灣人要學習的最佳典範！

勇弟：「台灣勇哥」義賣120萬元，勇哥應該滿意吧？

勇哥：當然很滿意！更是由衷感謝！我不曉得我還賣得好價錢？其實藝術品是無價的，怎能用金錢來衡量！？

勇弟：看阿扁展現民主風範與國家高度，我們還要說什麼，怪什麼呢？」

※ 提醒您：飲酒過量有礙健康 酒後不開車

凱達格蘭基金會昨天在台北典華飯店舉辦感恩募款餐會，統促黨發言人璩美鳳「闖」入會場...
凱達格蘭基金會昨天在台北典華飯店舉辦感恩募款餐會，統促黨發言人璩美鳳「闖」入會場向前總統陳水扁敬酒，陳水扁今天一早PO最新的「新勇哥物語」跟友人表示，璩案是事先經過溝通的，餐會能夠平和落幕最重要。圖／聯合報資料照片
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