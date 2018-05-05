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阿扁遵守這項約束 晚間返高未留宿台北

2018-05-05 00:27聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

保外醫療的前總統陳水扁去年5月19日北上參加凱達格蘭基金會感恩募款餐會，在未向台中監獄申請獲准的情況下，當天留在台北友人家過夜，5月20日下午才返高。今年中監准扁第3度參加餐會，另要求當日要回高雄，不得在台北過夜；陳水扁今（4）日遵守中監的約束，當天返高，晚間11時20分許步出高鐵左營站。

陳水扁今晚返高，由醫療小組醫師陳順勝、外傭陪同搭高鐵返高雄，步出高鐵站之後由友人開車載回住家，從高鐵驗票閘門到上友人的車輛離去，扁略顯倦容，由外傭攙搭電扶梯到停車場，向陳順勝道謝後坐車回家。

4日北上參加凱達格蘭基金會感恩募款餐會的前總統陳水扁（左），晚間搭高鐵返回高雄，...
4日北上參加凱達格蘭基金會感恩募款餐會的前總統陳水扁（左），晚間搭高鐵返回高雄，今年未留在台北過夜。記者楊濡嘉／攝影
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高鐵陳水扁陳順勝
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