阿扁遵守這項約束 晚間返高未留宿台北

2018-05-05 00:27 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



保外醫療的前總統陳水扁去年5月19日北上參加凱達格蘭基金會感恩募款餐會，在未向台中監獄申請獲准的情況下，當天留在台北友人家過夜，5月20日下午才返高。今年中監准扁第3度參加餐會，另要求當日要回高雄，不得在台北過夜；陳水扁今（4）日遵守中監的約束，當天返高，晚間11時20分許步出高鐵左營站。