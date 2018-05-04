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大學自治神聖不可侵犯 學者：誤會一場

影／扁北上出席募款餐會 現場爆英雄式歡呼！

2018-05-04 21:58聯合報 記者龔盈全╱即時報導

凱達格蘭基金會4號在台北舉行募款餐會，保外就醫的前總統陳水扁獲中監同意出席，陳水扁接近晚上七點時進入餐會會場，現場響起英雄般的歡呼，加油聲不絕於耳，陳水扁和前副總統呂秀蓮高興的站起來跟大家揮手致意，因為參加的挺扁民眾爆滿，陳水扁還分上下兩層樓致意，不過重頭戲在陳水扁親自拍賣台灣勇哥銅像，因為中監明訂不上台、不演講、不接受採訪、不談政治四不；陳水扁特地準備肥皂箱，不站上舞台，改站上肥皂箱，侃侃而談義賣品，還多次親吻台灣勇哥，最後賣到120萬的高價。

陳水扁多次親吻雕像，介紹「台灣勇哥」義賣品。記者龔盈全／攝影
陳水扁多次親吻雕像，介紹「台灣勇哥」義賣品。記者龔盈全／攝影
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前總統陳水扁在前副總統呂秀蓮與民進黨立院黨團總召柯建銘陪同下，出席凱達格蘭基金會...
前總統陳水扁在前副總統呂秀蓮與民進黨立院黨團總召柯建銘陪同下，出席凱達格蘭基金會13周年感恩募款餐會。記者蘇健忠／攝影
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陳水扁保外就醫義賣
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