中監要求不得上台 陳水扁站台階介紹義賣品

2018-05-04 21:50 中央社 台北4日電



前總統陳水扁（中）晚上出席凱達格蘭基金會13週年感恩募款餐會，最後站在台階上義賣愛狗勇哥的雕像，李姓民眾（左）以120萬買下，製作勇哥雕像的藝術家（右）也上台合影。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook 前總統陳水扁今天晚間出席募款餐會，台中監獄以四不原則要求他不得上台，陳水扁則站上舞台前的台階，花了8分鐘介紹「台灣勇哥」的義賣品。

陳水扁創立的凱達格蘭基金會今天晚上在大直典華舉行募款餐會，陳水扁循前兩年慣例出席餐會。

中監核准保外就醫的陳水扁參加凱達格蘭基金會募款餐會，訂出「不上台」、「不演講」、「不談政治」、「不受訪」四不原則下，同意陳水扁出席；但要求不上台演講且不得以錄影方式公開播放。

中監並要求陳水扁在活動結束後，應立即返回高雄住處，由於陳水扁申請參加義賣藝術品活動，與醫療活動無關，中監考量他的病況，認為不應主持與參與，避免違反規定。

陳水扁晚間近7時在兒子陳致中、前副總統呂秀蓮和民主進步黨立法院黨團總召柯建銘陪同下現身5樓會場，他未受訪就入座，用餐後前往6樓會場。

陳水扁與呂秀蓮、前行政院長游錫堃同坐，席間數度主動向同桌敬茶。主持人陳亭妃詢問大家是否有收看「勇哥物語」，接著推出「台灣勇哥」的銅製藝術品。

陳水扁在晚間8時24分站上舞台前的台階，花了8分鐘向支持者介紹以「勇哥」模樣雕塑的銅製藝術品。陳水扁說，他每天睡覺前都要看看勇哥的雕塑，現在勇哥要離開他，他很捨不得，如果沒有勇哥，他就沒有靈感寫新勇哥物語。

陳水扁說，2001年勇哥進了官邸，2008年隨著他卸任，勇哥也離開官邸，他把勇哥送到台南鄉下朋友家，朋友告訴他，勇哥已經在半年前過世了。

陳水扁說，勇哥託夢說牠在天上很無聊，請陳水扁幫牠找個工作，所以他寫了「新勇哥物語」，已經寫了95集，代表台灣勇哥沒有死。

「台灣勇哥」現場標售，最後由一位男士以120萬得標。陳水扁在向全場人士敬酒後，約8時35分左右離場。