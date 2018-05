回應星戰迷 「尤達大師」蔡英文總統開口了

2018-05-04 20:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



五月四日是星際大戰日,曾因登上時代雜誌封面的照片而被比喻像尤達大師,今天因前往桃園參訪產業而無法出席的蔡英文總統,稍早在臉書發文以「May the force be with you!」回應星戰迷。