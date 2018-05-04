國民黨出售原中央黨部大樓 黨產會將追徵11億元

2018-05-04 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



國民黨出售台北市中山南路原中央黨部大樓案，行政院黨產會將在22日針對全案召開聽證會，黨產會調查報告今天出爐，認定國民黨從最初使用、借用、租用到承購原中央黨部大樓，甚至在95年將大樓出售予張榮發基金會，從頭都是於法無據並違反國有財產法相關規定，即使大樓已出售並移轉第三人，但黨產會將向國民黨追徵出售不當黨產的不當所得11億 4280 萬3021元。

黨產會將在5月22日針對「社團法人中國國民黨不當取得臺北市中正區中正段三小段 104 地號土地及原地上建物（即中國國民黨舊中央黨部）且已移轉他人之追徵案」，召開正式聽證會，由於調查報告已確定國民黨最初取得財產即為不當，因此聽證會後即有可能就做出行政處分，向國民黨追徵出售不當黨產所得的11億餘元。

另外，黨產會在調查過程中也終於得到張榮發基金會證實，國民黨在前主席馬英九任內的95年間將原中央黨部大樓以23億元出售予張榮發基金會，雙方確實有「密約」，但國民黨日後毀諾，因此張榮發基金會表明不可能將尾款1億元交付國民黨。

張榮發基金會首度以正式行文白字黑字告訴黨產會，這1億元筆尾款係當初與國民黨就原國民黨中央黨部大樓土地、現地上建物與「華夏大樓包裹買賣」之約定，必須國民黨履行出售華夏大樓之約定後始有清償尾款之義務，惟因國民黨遲未履行該筆買賣，付款條件未成就，因此「無付款義務」。

張榮發行文證實了當初買賣傳聞，國民黨當初出售原中央黨部大樓時，有口頭承諾將目前位於台北市八德路原中央日報所在的華夏大樓，優先出售予張榮發基金會，但國民黨日後毀諾，中央日報華夏大樓最後是出售給了中影的買家郭台強，目前該大樓已改名為中影八德大樓。