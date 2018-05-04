保外就醫的扁狀況複雜 獲得第14次展延

2018-05-04 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



前總統陳水扁因案被判刑，於104年元月間獲得保外就醫，每3個月展延1次，台中監獄副典獄長李進國表示，這次由高雄長庚醫院診斷，認為扁病況複雜，不能在監為適當治療，准扁第14次展延，時間從5月5日至8月4日。