親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
能源問題面面觀
九合一選戰焦點
吳茂昆爭議延燒
多明尼加斷邦交
民視斷訊爆爭議
政治
軍事
綜合
合康雲極

兼任獨董違法？ 台大前校長：用此理由拔管無法無天

陸客不來投資血本無歸 他怒砸自家餐廳

保外就醫的扁狀況複雜 獲得第14次展延

2018-05-04 17:41聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

前總統陳水扁因案被判刑，於104年元月間獲得保外就醫，每3個月展延1次，台中監獄副典獄長李進國表示，這次由高雄長庚醫院診斷，認為扁病況複雜，不能在監為適當治療，准扁第14次展延，時間從5月5日至8月4日。

中監准許前總統陳水扁出席今晚凱達格蘭基金會舉辦的感恩餐會。 圖／聯合報系資料照片
中監准許前總統陳水扁出席今晚凱達格蘭基金會舉辦的感恩餐會。 圖／聯合報系資料照片
分享

保外就醫典獄長陳水扁
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

勞工平均月薪近5萬元？政院：符合國際常用統計標準

2018-05-04 17:00

蔡總統：若全世界看好台灣未來 我們沒必要沒信心

2018-05-04 14:36

藍委提前瞻計畫釋憲 大法官不受理！

2018-05-04 15:58

「五四」請星戰迷到府蹂躪 黃安：挑愛國日來噁心人

2018-05-04 18:07

影／退役軍人怨被當米蟲 退輔會澄清軍改「誤解」

2018-05-04 15:39

影／賴揆立院報告深澳 國民黨抗議拔管

2018-05-04 15:00

吳釗燮：19邦交國目前狀況都滿穩定

2018-05-04 14:11

年金改革 陳副總統：政策說明要讓人民有感

2018-05-04 14:10

考委遭爆違法兼職 考試院：均依法申請赴陸

2018-05-04 12:48

WHA場邊會議 台美部長級雙邊會談安排中

2018-05-04 11:49

影／54星戰日 風暴兵交接守衛總統府

2018-05-04 11:44

金錢外交打壓 近8成民眾認為中國對台不友善

2018-05-04 11:09

綠委爆考委爽領高薪還赴中違法兼職 考委喊冤

2018-05-04 10:31

一定單槍匹馬參加扁餐會 璩美鳳：我只是小白兔

2018-05-04 10:03

准出席餐會 扁：讀3遍才看懂今年是「5-1不+3」

2018-05-04 08:26

凱達格蘭基金會募款餐會 扁將出席

2018-05-04 06:00

行政訴訟婦聯會提關鍵證據 雷倩：發現可稱「奇蹟！」

2018-05-04 01:58

政院組改／完成最後拼圖

2018-05-04 01:25

政院組改／營建署一分為二 解國家公園爭議

2018-05-04 01:25

擔心抗議失焦… 凱達格蘭餐會 柯文哲不去了

2018-05-04 00:23

政院通過組改案 環資部將成天下第一大部

2018-05-04 00:15

扁：縱使柯P市長落選 2020仍有可能當選總統

2018-05-04 00:06

中監同意扁參加餐會 要求不得以錄影方式播影音

2018-05-03 21:09

密件曝光！黨產會：國民黨主導並協助婦聯會取得勞軍捐

2018-05-03 18:19

否認遭國民黨控制人事 雷倩出示蔣宋美齡簽呈

2018-05-03 17:45

新南向政策 菲國華裔青年返國體驗技職教育

2018-05-03 17:42

陳菊 民進黨的Kingmaker

2018-05-03 16:39

同志公務人員權益路遙迢 請婚假再研究領撫卹不可以

2018-05-03 16:37

影／婦聯會反擊黨產會 行政訴訟提出兩證據

2018-05-03 16:23

地政副局長遭搜索墜樓亡 監委糾正新北市府

2018-05-03 15:48

撇清國民黨附隨組織 婦聯會主委雷倩提兩主要證據

2018-05-03 15:26

政院通過43項組改案 環資部成天下第一大部

2018-05-03 14:37

385億資產被凍 婦聯會、黨產會法律戰開打

2018-05-03 14:35

挺退休軍公教警消 高市國民黨支持聲請釋憲連署

2018-05-03 13:18

被批嗆記者 顧立雄：他們特意挑釁我律師個性

2018-05-03 12:59

軍人年改影響多少人？立委質疑官方資料一變再變

2018-05-03 12:55

退輔會急改軍改影響人數 江啟臣：這不是欺騙是什麼？

2018-05-03 12:49

蔡總統穿名鞋洗碗舊照 網友：她要帶民眾一起家財萬貫

2018-05-03 12:34

組改最後一塊拼圖 行政院會通過環資部等組改案

2018-05-03 12:23
看更多

熱門文章

影／54星戰日 風暴兵交接守衛總統府

2018-05-04 11:44

小英的手伸進教育部？ 從520就任第一天就開始

2018-05-04 11:57

中央首長10點睡 地方官傻眼…猜我們工作到幾點？

2018-05-04 09:00

IDF C/D戰機前進澎湖「天駒作戰中心」啟動運作

2018-05-03 19:21

民進黨在台北市有三成基本盤？孫大千：太天真了

2018-05-04 10:05

行政訴訟婦聯會提關鍵證據 雷倩：發現可稱「奇蹟！」

2018-05-04 01:58

游梓翔：民進黨應該禮讓柯文哲的三個理由

2018-05-04 08:36

扁：縱使柯P市長落選 2020仍有可能當選總統

2018-05-04 00:06

准出席餐會 扁：讀3遍才看懂今年是「5-1不+3」

2018-05-04 08:26

北市長選戰 綠高層：自提人選就是禮讓國民黨

2018-05-04 00:28

吳茂昆人事任命 賴清德：我負責

2018-05-04 15:27

陳抗變多帶來福利？警伙食費升級、偶爾能吃麥當勞

2018-05-04 10:00

密件曝光！黨產會：國民黨主導並協助婦聯會取得勞軍捐

2018-05-03 18:19

吳茂昆嚴以律人拔管 全美台聯會：實施高教戒嚴

2018-05-04 14:29

台灣從沒有邦交國 黃智賢：綠不認中國 誰認你 ?

2018-05-04 09:22

柯P再增對手 社民黨召集人范雲明宣布參選

2018-05-03 22:05

陳金德改地點見面 正國會：陳歐珀誤入鴻門宴

2018-05-03 21:03

民視斷訊 NCC：釐清責任後必重罰

2018-05-04 00:42

綠委爆考委爽領高薪還赴中違法兼職 考委喊冤

2018-05-04 10:31

深澳電廠 連民進黨「正國會」也不挺

2018-05-04 00:03

民進黨確定與柯文哲分手？段宜康發文好篤定

2018-05-04 11:19

馬英九建議「以核養綠」 賴清德：就是要「重啟核四」

2018-05-04 11:32

小英保證不缺電 羅智強：幹話頭

2018-05-03 18:34

嘉義縣長選戰兩黨砲聲響起 無黨評估參選

2018-05-03 18:52

大多數多明尼家學生 盼續留台完成學業

2018-05-03 18:28

軍人年改公聽會「私校條款」引抨擊

2018-05-04 00:38

校長兼董事偷跑？ 吳茂昆：我都有報備

2018-05-03 23:45

國民黨：吳茂昆違法行徑上網公開 全民公審

2018-05-04 11:31

政院通過組改案 環資部將成天下第一大部

2018-05-04 00:15

一定單槍匹馬參加扁餐會 璩美鳳：我只是小白兔

2018-05-04 10:03

藍委提前瞻計畫釋憲 大法官不受理！

2018-05-04 15:58

政院組改／營建署一分為二 解國家公園爭議

2018-05-04 01:25

影╱李彥秀配音錄製短片 籲別把榮民二字往地上踩

2018-05-03 18:58

最新民調 六成民眾認為綠能無法填補台灣供電缺口

2018-05-04 13:01

蔡總統：若全世界看好台灣未來 我們沒必要沒信心

2018-05-04 14:36

民進黨是否派人選北市？ 丁守中：結果都一樣

2018-05-04 10:15

政院組改／完成最後拼圖

2018-05-04 01:25

影／國民黨發起「全民公審吳茂昆」 賴揆：不妨理性看待

2018-05-04 15:47

全教總：抵制吳茂昆 正是為了孩子和台灣的教育

2018-05-04 15:52

凱達格蘭基金會募款餐會 扁將出席

2018-05-04 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top