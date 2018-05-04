參與WHA 吳釗燮：友好國支持力道比以往強

2018-05-04 17:47 中央社 台北4日電



外交部長吳釗燮。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 世界衛生大會將於21日召開，台灣至今尚未收到邀請函。外交部長吳釗燮今天表示，雖然這次台灣要獲得邀請函很難，但友好國家的支持力量比以往還強；盼今年的雙邊會談比去年多。

吳釗燮下午出席「外交之友貢獻獎」頒贈典禮，表揚國內9家醫院在南太平洋友邦與友好國家推動醫療外交的成就。他致詞時提到，雖然台灣參與世界衛生大會（WHA）備受攔阻，但多年來，台灣與其他國家進行醫療合作，落實聯合國永續發展目標中有關健康福祉的項目，凸顯台灣參與世界衛生組織（WHO）與WHA的正當性與必要性。

有關今年台灣爭取參與WHA的情況，吳釗燮會後受訪表示，有許多友好國家支持台灣，包括美國衛生部長艾薩（Alex Azar）為台灣致函WHO，也安排與台灣進行雙邊會談。另外，德國在台協會處長歐博哲（MartinEberts）昨天也在公開場合表達支持台灣參與國際事務。

吳釗燮說，還有其他理念相近國家也支持台灣參與WHO；雖然這次台灣要拿到WHA的邀請函很難，但「來自這些友好國家的支持力道，卻是大於以往」。他表示，「德不孤必有鄰」，很感謝這些國家的支持。

即便台灣無法受邀參與WHA大會，衛生福利部部長陳時中仍會率團赴日內瓦，與其他國家舉行雙邊會談。吳釗燮說，希望今年的雙邊會談可以比去年的59場還多。

今年WHA將於5月21日至26日在日內瓦舉行；WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；但因中共打壓，去年台灣未能獲邀參與WHA。

此外，中華民國與多明尼加1日斷交，民進黨立法院黨團今天邀請吳釗燮說明外交情勢。吳釗燮下午受訪時表示，針對外交議題與立委交換意見。

對於有立委提到有一兩個邦交國需要密切觀察，吳釗燮表示，「現在是沒有紅燈」，政府對每個邦交國都很重視；若有任何需要與邦交國進行洽談以鞏固邦誼，「我們都會盡力來做」。

記者追問，是否有邦交國出現黃燈的狀況？他則沒有回應。