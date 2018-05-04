勞工平均月薪近5萬元？政院：符合國際常用統計標準

2018-05-04 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



行政院長賴清德。聯合報系記者鄭清元／攝影 分享 facebook 行政院長賴清德日前出席「全國模範勞工表揚典禮」，提到蔡政府2年政績，勞工平均收入創歷史新高，達4萬9989元，引發熱議，也有人在網路上駁斥。行政院今再發新聞稿重申，每人每月總薪資平均為4萬9989元，此薪資平均數是涵蓋全體行業及各類職業受僱員工的平均水準，是國際上衡量整體勞工薪資水準常用的統計量。

行政院發言人徐國勇表示，根據主計總處統計，去年工業及服務業受僱員工每人每月經常性薪資（含本薪、按月津貼等，即一般慣稱之「月薪」）平均為3萬9953元，若加計年終獎金、年節獎金、紅利、績效獎金及加班費等非經常性薪資，每人每月總薪資平均為4萬9989元，是全年總薪資換算成每月薪資結果。他指出，此薪資平均數是涵蓋全體行業及各類職業受僱員工的平均水準，是國際上衡量整體勞工薪資水準常用的統計量。

徐國勇並指出，為反映受僱員工薪資差距情形，主計總處自2016年起，按年編製薪資中位數及分布統計，以2016年為例，總薪資平均數為4萬8790元，中位數為40,612元，顯示有一半的員工總薪資高於4萬0612元，另有一半的員工低於此水準；此外，也將全體員工按薪資高低分為十等分呈現薪資分布情形。他說，去年薪資中位數及分布統計，預計於年底發布。