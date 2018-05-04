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藍委提前瞻計畫釋憲 大法官不受理！

2018-05-04 15:58聯合報 記者王宏舜╱即時報導

立法院院會去年8月31日通前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案，審議程序引發違憲爭議。國民黨、親民黨立法院黨團及無黨團結聯盟立委高金素梅等38位立委完成連署，聲請大法官釋憲，但大法官決議不受理。

立委提出的釋憲聲請書，除請求司法院大法官作出違憲解釋，且在作成解釋之日起1個月內，重新舉行前瞻計畫預算案審查會議的解釋，同時請求大法官在作出違憲解釋前，先准予急速處分，立即行文通知行政院，應於正式解釋文作成前即刻凍結、停止前瞻計畫預算執行，不得為撥款、招標、締約等一切執行行為。

立委認為，立法院院會主席蘇嘉全與民進黨立委曲解濫用一事不二議原則，剝奪憲法第63條規定賦予立委針對預算案的提案、討論及表決權。院會主席未經任何黨團協商討論，或取得黨團同意，逕自決定前瞻計畫預算案的審查順序依通案、歲出第1款至14款、融資財源調度、主決議順序進行審查，違反正當法律程序及院長中立原則，或院會主席違法宣告不再處理權宜、秩序問題及散會動議，也違反立法院議事規則第32條第2項及26條第2項規定。

立法院去年7月5日三讀通過前瞻基礎建設特別條例，行政院11日通過預算案，函請立法院審議，立法院去8月31日三讀通過預算，再經總統於9月13日公布。大審法第5條第1項第3款所定「立法委員現有總額三分之一以上」，其人數之計算，依大審法施行細則第5條規定，應「以每會期實際報到人數為準」。前瞻基礎建設特別條例和預算議決通過時均為立法院第9屆第3會期的臨時會，該會期立法委員實際報到人數為113人，已報到立法委員中的1人已依公職人員選舉罷免法第117條第1項規定停止職權，參酌職權行使法「前項立法委員總額，以每會期實際報到人數為計算標準。但會期中辭職、去職或亡故者，應減除之。」規定，停職立委應予減除，所以議決時的立委現有總額應為112人，是大審法第5條第1項第3款所定「立法委員現有總額三分之一以上」至少應為38人。

大法官認為，有關前瞻預算部分，已經立法院通過、總統公布，形式上相當於法律。立法院議決通過相關法律案或預算案時，如有三分之一以上立法委員，行使職權並投票反對，且確信多數立法委員表決通過的法律案或預算案有違憲疑義，依少數保護的意旨，得依大審法第5條第1項第3款規定釋憲。

大法官指出，聲請人中的1位委員在前瞻條例的二讀及三讀程序，都請假未出席，未參與任何表決。立法院表決通過條例的二讀程序，關於法案名稱及其中7條條文是經協商通過或院會無異議通過，另8條條文則經院會表決通過。除第5條的反對者有39人外，其餘條文的反對者至多為36人。在三讀程序中，投票反對者則為聲請人中的29人。

不論是以條例二讀或三讀程序的表決結果計，當時曾投票反對者均不足38人，與聲請釋憲要件不符。而聲請人又指條例第5條等違反法律明確性原則部分，也只是抽象主張條例違憲，未具體敘明如何適用憲法發生疑義，或適用法律有牴觸憲法的疑義，與大審法第5條第1項第3款聲請要件不合。

大法官認為，各國國會的議事規範，除成文規則外，還包括各種不成文例規，於適用之際，且得依決議予以變通，而由作此主張的議員或其所屬政黨自行負擔政治上之責任。本件聲請憲法不受理，聲請人有關暫時處分的聲請也沒有依據。

國民黨立法委員蔣萬安、林為洲、曾銘宗等人去年向司法院遞出釋憲聲請書，但大法官今決...
國民黨立法委員蔣萬安、林為洲、曾銘宗等人去年向司法院遞出釋憲聲請書，但大法官今決議不受理。圖／報系資料照
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立法院大法官釋憲
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