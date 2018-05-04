舉牌抗議遭警逮捕 民團盼監院查執法過當

2018-05-04 15:03 中央社 台北4日電



台權會今天上午前往監察院大門陳情，指日前原住民在高雄不過是舉牌喊口號抗議，就遭警方逮捕，打壓人民集遊權，盼監察院進行調查，並對執法過當的警方提出糾正與彈劾。

對台權會質疑高雄市警方執法過當一事，當天執勤的高雄市警察局前鎮分局長林新晃說，撒丰安當時舉標語站在車流多的機車道，警方才保護管束。

台灣人權促進會副秘書長施逸翔表示，高雄市政府與台塑公司4月13日舉行王永慶、王永在昆仲公園捐贈典禮，由於公園位於有迫遷爭議的拉瓦克部落，原住民族政策協會理事撒丰安在現場舉牌與喊口號抗議，卻被高雄市警方當場逮捕，並宣稱是保護管束，後來甚至不合理的對撒丰安上銬。

林新晃還原現場表示，前來聲援的撒丰安非當地居民，且當時撒丰安持標語站在車流多的機車道及高聲吶喊，又有員警被抓傷，警方當場為保護他的安全，才施予保護管束帶回警局後，依妨害公務送辦。

地球公民基金會顧問蔡中岳說，除了高雄，花蓮的警方也發生類似事件，花蓮縣府4月16日召開環評大會審查縣道193線拓寬案，民眾許冠澤在封鎖線外高呼訴求，竟被村長和便衣警察聯手施暴，遭推倒後拖行狠踹。

施逸翔說，警察在集會遊行現場，應保障人民的基本集會遊行權利，並防止暴力，但這些案例警方卻是帶頭施暴，看不出執法標準。

施逸翔表示，他們的訴求有兩項，一是政府必須落實警察的人權保障教育訓練，第二是希望監察院調查警方違法濫權的相關行為，對此提出糾正、彈劾，並追究相關責任。台權會一行人隨後進入監院陳情。