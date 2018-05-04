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蔡總統：若全世界看好台灣未來 我們沒必要沒信心

2018-05-04 14:36聯合報 記者周佑政╱即時報導

蔡英文總統五加二產業創新系列行程，今下午參訪「亞洲．矽谷」計畫執行中心桃園營運總...
蔡英文總統五加二產業創新系列行程，今下午參訪「亞洲．矽谷」計畫執行中心桃園營運總部，總統親自體驗電子支付購物。記者周佑政／攝影
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蔡英文總統五加二產業創新系列行程，今天下午參訪「亞洲．矽谷」計畫執行中心桃園營運總部，蔡總統致詞時宣布，網通產業的指標企業「思科」，也將在下半年，進駐桃園設立創新中心。她很期待看到，思科跟在地的合作夥伴，共同來形塑物聯網生態系。

蔡總統表示，幾年前，我們說物聯網是台灣下一個世代的產業。現在物聯網已經是台灣當下，正在蓬勃發展的產業。在亞洲·矽谷計畫以及中心的推動下， 去年台灣物聯網的產值，超過9000億台幣，比起前年，有19%的成長。照這樣的速度成長下去，今年一定可以破1兆台幣。

蔡總統強調，亞洲·矽谷計畫不是一個空泛的政策，就像桃園的例子，亞洲·矽谷 計畫正具體在改變民眾生活和產業型態。亞洲·矽谷計畫不僅僅是開發產業園區。這個計畫的內涵和方向，最重要就是連結台灣和世界的創新能量。

她說，現在許多國際性的創新企業都認為，台灣政府亞洲·矽谷的方向正確，讓他們敢加碼投資台灣，微軟就是一個例子，前年微軟在台灣成立物聯網創新中心，今年又成立AI研發中心，預計要招募200名本土人才。她相信台灣人才是微軟公司持續成長最好的夥伴。

蔡總統說，除微軟和思科之外，Google今年也啟動「智慧台灣計畫」，要在台灣聘用超過300位員工，長期要培育5000名AI人才。現在，台灣已經是Google在亞洲最大的研發基地。同時，我們也看到亞馬遜在台灣設立了創新中心。至於IBM，為了台灣研發中心的擴大，還要增加100名員工。

蔡總統強調，這些企業的投資，正在提供高薪優質的工作機會給年輕人，並讓台灣經濟走向創新驅動的新模式。「如果全世界都看好台灣的未來，我們沒必要對自己沒信心」。

蔡總統表示，我們最終目的是，透過五加二產業創新，把台灣的中小企業都帶起來，讓他們找到更好的利基，有能力提供更好的薪資。

她還別提及，今天是5月4號「星際大戰日」，剛好她考察亞洲·矽谷的行程也蠻有科技感的。「我要用一句話來祝福大家： May the force be with you。台灣AIoT加油。」

矽谷物聯網蔡英文
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