年金改革 陳副總統：政策說明要讓人民有感

2018-05-04 14:10 中央社 台北4日電



副總統陳建仁今天表示，年金改革受到了一些軍公教反抗，政府提出數字說明，但冷冰冰的數字不易讓人民了解，行政團隊政策說明除論述精確，讓人民有感才最重要。

陳副總統上午出席「高階文官培訓飛躍方案107年訓練開訓典禮」時表示，高階文官培訓飛躍方案自民國99年開始試辦，今年邁向第9屆，過去8年來培育近500名高階公務人員及產學界菁英。

陳副總統說，去年他曾說「真正的權力來自服務」、「好的牧羊人應該沾滿羊群的氣息」，高階文官也要在平民百姓需要中，看到自己的責任。施政遇到困難要努力去解決，才能符合時代要求。

陳副總統期許參訓的高階文官，第一、要跳脫框架，不畫地自限；第二、要全力以赴，不低估自己力量；第三、要論述精確，讓人民有感；第四、要熱情勇敢，不害怕改革。

陳副總統說，公務員除克盡職責，更應思考國家現況，如何根據國際環境演變，修正不合時宜的法令，將國內、外最新科技運用在工作創新上，帶動整體國家社會向前邁進；每位公務員都有改變國家的能力，尤其是負責政策推動的高階文官，絕不要低估自己的力量。

陳副總統表示，2年來政府各項執政中，有些受到人民批評，特別是行政院及考試院努力推動的年金改革，受到了一些軍公教人員反抗，政府往往會提數字說明，但冷冰冰的數字不易讓人民了解，未來行政團隊的政策說明，除論述精確，讓人民有感才最重要。

陳副總統說，過去幾年來，台灣社會累積相當多問題，需政府團隊以「急行軍」方式求進步；政府實施年金改革過程中，各部會都能同心協力，一起構思願景、瞭解現實、尋求支持、設定策略，改革因此能成功，這次年金改革成功，特別感謝考試院及考試委員花很大心力，完成艱難任務。