吳釗燮：19邦交國目前狀況都滿穩定

2018-05-04 14:11 中央社 台北4日電



外交部長吳釗燮 記者曾學仁／攝影 分享 facebook

外交部長吳釗燮今天說，經外交部清查，目前19個邦交國狀況都滿穩定；教廷部分「目前沒有什麼讓我們需要很緊張的狀況」，駐教廷大使館會全力了解教廷與中國教務協商進度。

中華民國1日宣布與多明尼加終止外交關係，現有19邦交國。民進黨立法院黨團外交及國防政策小組今天邀請吳釗燮出席，就「我國當前面臨外交情勢與對策」說明並交換意見。

會前媒體詢問，目前19個邦交國中，還有沒有列為「紅色警戒」？吳釗燮表示，目前沒有，外交部清查過，目前狀況都還滿穩定。

吳釗燮說，多明尼加與台灣斷交，外交部掌握狀況已經快2年了，在他上任後，「一直有些讓我感到擔憂的事情」，過程中也花很多努力、與其他重要國家協調，看如何處理。

他說，教廷部分，「目前沒有什麼讓我們需要很緊張的狀況」，還是要盡力跟教廷官員保持密切關係，駐教廷大使館都全力、努力來了解目前教廷跟中國有關教務協商的進度。

另外，台灣至今仍未收到參與世界衛生大會（WHA）的邀請函。吳釗燮說，他認為要接到邀請函「還是滿不樂觀的」，但無論怎樣，衛生福利部長陳時中及高層官員都會前往日內瓦，讓台灣聲音表達出來，而且能協調一些雙邊會議，讓台灣經驗可以跟其他國家經驗共同分享。

第71屆WHA將於5月21日至26日在日內瓦舉行。WHA是世界衛生組織（WHO）最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；但因中共打壓，去年台灣未能獲邀請參與WHA。