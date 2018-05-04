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考委遭爆違法兼職 考試院：均依法申請赴陸

2018-05-04 12:48聯合報 記者徐偉真╱即時報導

民進黨立委李俊俋提出資料和數據，指控考試院的考試委員違法赴中兼職。記者林麒瑋／攝...
民進黨立委李俊俋提出資料和數據，指控考試院的考試委員違法赴中兼職。記者林麒瑋／攝影
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民進黨立委李俊俋今天表示，考試委員太閒不務正業，有多人在外兼職，甚至到中國大學兼職；考試院今天回應，考委都依法、依規定填寫申請事由，且具體明確，並檢附邀請函，經過相關機關審查許可才前往中國大陸，返台後也有依規定填寫意見反映表。

考試院秘書長李繼玄今天提出4點澄清，表示依行政院人事行政總處2014年5月23日總處培字第1030034681號函，公務員不宜赴大陸地區兼職，所以考試委員到大陸地區的相關事宜，均依函釋精神辦理，考試院每年都依公務員服務法規定，請所屬人員填報兼職、兼課情形，並沒有考試委員填報到大陸地區兼職、兼課。

李繼玄表示，依照台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法第6條第1項規定，考試委員進入大陸地區從事與業務相關的交流活動或會議，或經所屬機關同意出席專案活動或會議，可以申請進入大陸地區；另外依台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，考試委員進入大陸地區應經申請，並經內政部會同國安局、法務部及陸委會組成的審查會審查許可。

李繼玄表示，考試委員都依法、依規定填寫申請事由，且具體明確，並檢附邀請函，經過內政部、國安局、法務部及陸委會審查許可，才前往大陸，並在返台後依規定填寫返台意見反映表。

國安局公務員考試院
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