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小英的手伸進教育部？ 從520就任第一天就開始

2018-05-04 11:57聯合報 記者王彩鸝╱即時報導

教育部「拔管」，部長吳茂昆不只一次說「完全沒有政治力介入」。曾任蔡英文競選總統時的青年幕僚、前民進黨政策會副執行長葉意通，在潘文忠接任部長的第一天，就擔任部長機要，潘辭職後葉仍留在部長辦公室辦公，吳茂昆接教長留用。部內人士說，「總統府派人進駐教育部，阿扁時代也不曾有」。

對此，國民黨立委柯志恩表示，她在立法院會公開指控卡管藏鏡人就是莊國榮（政大公行系助理教授），部長辦公室也用政治色彩濃厚的機要，且可直通總統府，教人合理懷疑，政治力介入教育。

根據教育基本法，教育部須嚴守教育中立，據了解，陳水扁總統時代，第一親家趙玉柱傳涉入多起校長遴選案施壓關說，前教育部次長范巽綠指示交由專案小組調查。

蔡政府兩年前的520就任後，就派總統的人馬擔任教育部長潘文忠的機要，潘文忠請辭後，部長走了，機要卻還在部長室上班，吳茂昆接掌教育部，機要仍是原班人馬。一般機要都是與部長同進退，教育部長辦公室的機要，任期卻橫跨兩任部長，從杜正勝當部長以來沒見過。

知情人士透露，2016年5月20日蔡英文政府上台第一天，潘文忠就帶著他的機要、掛銜專門委員葉意通，到各司處拜會，潘毫不避諱地介紹，葉是「小英基金會那邊來的人」。

知情人士指出，歷任教育部長機要至少有一個具教育專業背景，但葉意通無教育專長，他是台大植病系畢業、東吳社會系碩士，出身學運和社運，他也是蔡英文2012年競選總統時青年幕僚群之一，蔡選舉失利後，青年幕僚團解編，葉意通轉往立委鄭麗君辦公室主任；他也是蔡英文任民進黨主席時的黨政策會3位副執行長之一，其他2位是黃重諺和何佩珊，黃重諺現在是總統府發言人，何佩珊任行政院副秘書長，葉意通則到教育部長辦公室。

知情人士指出，葉意通在課綱文白爭議等重大教育政策制定場合都會出現，所有重大政策公文他都會經手；教育部卡管、拔管所有新聞稿，都出自部長辦公室。

葉意通也曾在小英基金會合作媒體「想想論」當寫手，他非常低調，在部內走動很少跟人打招呼，他的臉書朋友包括莊國榮和賴鼎銘，賴也是拔管跨部會諮詢小組成員之一。

葉意通曾是小英基金會合作媒體「想想」論壇的作家群。圖／想想網站截圖
葉意通曾是小英基金會合作媒體「想想」論壇的作家群。圖／想想網站截圖
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葉意通臉書肖像。圖／取自臉書
葉意通臉書肖像。圖／取自臉書
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教育部潘文忠蔡英文
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