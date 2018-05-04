WHA場邊會議 台美部長級雙邊會談安排中

2018-05-04 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



駐美國代表處衛生組長盧道揚3日在華府受訪談及世衛大會表示，有規畫與美國衛福部長阿查爾在場外舉行雙邊會談，細節尚安排中。華盛頓記者張加／攝影 分享 facebook

世界衛生大會（WHA）月底於日內瓦舉行，台灣至今未獲邀，但仍安排與友好國家舉行場邊會談；駐美國代表處衛生組長盧道揚3日在華府表示，有規畫與美國衛福部長阿查爾在場外舉行雙邊會談，細節尚安排中。

盧道揚、藥師王秀珠、成功大學醫學院附設醫院國際醫療中心主任許以霖3日於華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）論壇分享台灣在國際援助、醫療衛生領域的貢獻。

盧道揚會後受訪，關於美國衛福部長是否會與台灣代表在今年WHA場外會面，盧道揚回應，日前與美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）規畫雙邊會談，像以往一樣場外會談，細節還在安排中。

去年台灣未獲邀以觀察員身分參與WHA，但在WHA召開前夕，台灣衛福部長陳時中與時任美國衛福部長普萊斯（Tom Price）在日內瓦舉行雙邊會談，雙方談了45分鐘。

盧道揚表示，參加世界衛生組織（WHO）對台灣意義很大，因為國際健康最重要的一環是行政協調、技術協調；衛福部要維護國人健康，獲得國際資訊可讓其更有效率，更能直接為國人健康把關。

盧道揚說，從衛生行政的角度，不是自己埋頭苦幹，而是學習別國好的經驗，思考如何應用於人，也樂意與他國分享台灣的經驗。

對於中國大陸國台辦發言人馬曉光日前稱台灣不能參與WHA，不會成全球防疫漏洞，盧道揚3日表示，「真的差很多」；他說，這件事情可以多一點誠意與善意，「衛生的議題不是政治」。

許以霖會後受訪指出，如果因為官方因素、政治因素，不讓台灣參與WHO，但實際上台灣還是活躍，最重要的是台灣要實質上參與國際社會。