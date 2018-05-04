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54星戰日 風暴兵交接守衛總統府

2018-05-04 11:44聯合報系攝影中心 記者楊萬雲╱即時報導

副總統陳建仁與星戰迷一起合影。記者楊萬雲/攝影
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STAR WARS 星際大戰系列電影全球發燒，5月4日則是全球各地非官方發起的星戰慶祝活動，定為國際星戰日，上午台灣的星戰迷到總統府與副總統陳建仁一起慶祝這一場國際活動，陳建仁表示「這是第一次接見來自地球以外的朋友」，並與星戰迷一起合影留念。

星戰迷裝扮成風暴兵與總統府衛兵交接。記者楊萬雲/攝影
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風暴兵與衛兵一起站崗。記者楊萬雲/攝影
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副總統陳建仁與星戰迷一起合影。記者楊萬雲/攝影
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星戰迷裝扮成風暴兵與總統府衛兵交接。記者楊萬雲/攝影
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星戰迷帶著Ｒ２Ｄ２與ＢＢ－８模型一起到總統府參訪。記者楊萬雲/攝影
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副總統陳建仁與星戰迷一起合影。記者楊萬雲/攝影
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陳建仁發燒總統府
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

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