金錢外交打壓 近8成民眾認為中國對台不友善

2018-05-04 11:09 中央社 台北4日電



在中國金錢外交攻勢下，多明尼加結束與中華民國的邦交關係。兩岸政策協會公布民調顯示，近8成民眾認為中國對台灣不友善；有64.4%民眾認為，中國打壓台灣會使兩岸關係越推越遠。

兩岸政策協會今天公布「中國打壓對兩岸關係的影響」民意調查結果，調查顯示，83.5%民眾認為中國以金援挖走邦交國，以及用軍機、軍艦繞台，對兩岸關係沒有幫助，僅5%認為有幫助。此外，有64.4%民眾同意，中國打壓台灣外交空間，只會將兩岸關係越推越遠。

針對蔡政府上任以來的兩岸關係發展，調查指出，有79.5%民眾認為中國對台灣抱持不友善態度，僅10.3%民眾認為友善。此外，有63.7%民眾同意，近來中國的行為造成區域及兩岸關係緊張。

對此，台灣智庫諮詢委員董立文表示，20、30年來，中國對台灣的「招數」沒什麼改變，就是透過外交打壓或軍事恐嚇，導致台灣人民在態度與心靈上，離「一個中國」越來越遠。

董立文也認為，中國雖然一直強調「兩岸一家親」，也祭出對台31項措施，想拉近與台灣的距離，但卻一直壓縮台灣外交空間，顯見中國對台政策上存在巨大矛盾。

值得一提的是，在中國持續縮小台灣外交空間的情況下，調查顯示仍有30.5%民眾認為應該接受「一中原則的九二共識」，且有近3成（29%）民眾認為是台灣政府正在破壞兩岸現狀。

對此，民進黨立委羅致政認為，這個調查結果「一則以喜、一則以憂」，喜的是台灣民眾將中國的行為看得很清楚，近8成民眾認為中國對台灣不友善，且有6成多民眾認為中國此舉將讓兩岸漸行漸遠。

然而，羅致政說，這個調查也看到一些警訊，就是中國的舉措，確實在台灣內部造成分裂。最明顯的，就是竟然有3成民眾認為應該接受一中原則的九二共識，雖然經過交叉分析後，發現支持者有6成是藍營人士，但中國也確實成功透過外交議題，激化原本的藍綠對立。

另外，羅致政表示，蔡政府上任以來，在兩岸關係上並沒有做任何挑釁行為，但仍有近3成民眾認為破壞兩岸現狀的是台灣政府，且當中有近6成3是藍營支持者，這也反應國內藍綠差異。

本次調查為兩岸政策協會委託決策民調中心執行，於5月2日至3日間進行訪問，成功訪問1075位成年人，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點。調查以台灣地區住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行，調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區，進行樣本代表性檢定後加權處理。