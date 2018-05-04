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綠委爆考委爽領高薪還赴中違法兼職 考委喊冤

2018-05-04 10:31聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

民進黨立委李俊俋今日在立法院民進黨團舉行記者會，踢爆考試院的考試委員太閒不務正業，有多名考試委員在外兼職，甚至有到中國大學兼職的情形，其中考委李選更在3年多內到中國高達17次。考試院對內部委員兼職情形調查，卻交由各考委自行提報。李俊俋要求考試院1周內回覆，徹查考委赴中兼職情形，否則將公布下一波資訊。

李俊俋表示，李選不僅在3年多內去中國17次，同時受聘於蘇州大學護理學院和吉林大學護理學院客座教授；考委王亞男在3年多內赴中13次，曾因詐領國科會補助遭判緩刑，並為北華大學擔任名譽教授；另外考委詹中原雖然到中國次數較少，但明列在武漢大學政治與公共管理學院的官網為兼課教授；曾任立委的考委趙麗雲更多次與中國「中共統戰部國家宗教事務局」密切合作。

李俊俋說，依據兩岸關係人民條例第9條，公務員或政務官要進入中國都必須向內政部申請許可，作為政務官的考試院更須經內政部會同國安局、法務部及陸委會組成之審查會許可。公務人員服務法第14-3條亦規定，公務員兼任教學或研究工作，應經服務機關許可。

李俊俋批評，多位考試委員赴中頻率密集，目的、有無酬勞以及是否受聘於中國高教機構，考試院與相關機關根本掌握不清。考試院先前還回文指出，考試院不允許任何在外違法兼職情形，但對於調查考試委員堅兼職情形，卻是由各考委自行提報。

李俊俋說，目前19名考試委員有18人都由馬政府提名，只有1名是總統蔡英文上任後補提名的。考試委員月領19萬薪水，薪資同部長及待遇，不應不務正業，時常去中國講學甚至違法兼課，考試院應該1周內徹查所有考試委員任內赴中短期交流內容以及在中國高教機構任職情形。若查證屬實領有客座聘書或領酬兼課等考委應辭職下台。

考委王亞男喊冤表示，北華大學前身是吉林林學院，當時去只是專業學術交流，與他們當地院長進行學術的討論，都只是名義上的並沒有兼職兼課，且時間已是20年前，後來也沒再去。

考委詹中原則說，每次到中國都是演講、開會，中國的大學對於客座、兼職教授定義與台灣大學不同，若真的有兼職這對考委、考試院是極大侮辱，若查證真有兼職情形，願意立刻辭職，但若是莫須有的指控，也請對方負相同法律責任。

民進黨立委李俊俋，提出資料和數據指控考試院的考試委員違法赴中兼職。記者林麒瑋／攝...
民進黨立委李俊俋，提出資料和數據指控考試院的考試委員違法赴中兼職。記者林麒瑋／攝影
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民進黨立委李俊俋，提出資料和數據指控考試院的考試委員違法赴中兼職。記者林麒瑋／攝...
民進黨立委李俊俋，提出資料和數據指控考試院的考試委員違法赴中兼職。記者林麒瑋／攝影
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考試院李俊俋民進黨
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