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立委送賴清德「挺管用的」黃絲帶

2018-05-04 10:26聯合報系攝影中心 記者鄭清元╱即時報導

行政院長賴清德今天前往立法院，將針對深澳燃煤發電廠進行能源政策專案報告並備詢，國民黨立委黃昭順贈送「挺管用的」黃絲帶，被賴清德與民進黨立法院黨團總召柯建銘婉拒。

黃昭順（右二）贈送「挺管用的」黃絲帶，被賴清德（右三）與柯建銘（右四）婉拒。記者...
黃昭順（右二）贈送「挺管用的」黃絲帶，被賴清德（右三）與柯建銘（右四）婉拒。記者鄭清元／攝影
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立法院賴清德民進黨
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