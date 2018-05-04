一定單槍匹馬參加扁餐會 璩美鳳：我只是小白兔

2018-05-04 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



統促黨發言人璩美鳳表示，她今天一定會單槍匹馬參加凱達格蘭基金會感恩募款餐會，她會持餐券進場。圖／聯合報資料照片 分享 facebook 統促黨發言人璩美鳳今天表示，她今天一定會單槍匹馬前往參加凱達格蘭基金會感恩募款餐會，她會持餐券進場；，她只是「小白兔」，餐會主辦單位不要把她當成「母老虎」。

璩美鳳要參加凱達格蘭今天晚間在台北典華飯店舉辦的餐會，引起凱達格蘭基金會和前總統陳水扁等人的注意，陳水扁還在與友人交流的新勇哥物語中談到此事，今天最新的新勇哥物語再度談及此事。

陳水扁認為璩美鳳是「為了參選作秀」，用璩自己的名義花了5000元劃撥買一張餐券，但她要買，主辦單位不賣，錢退回，她根本不可能入場，何況主辦單位與地方警力也都做好秩序維持的萬全準備。今天另傳出如璩前往餐會，主辦單位可能請婦女朋友把璩請出場。

璩美鳳上午受訪時表示，她是為了表示參加餐會的誠意，自己劃撥買餐券，雖然主辦單位沒有賣餐券給她，她今天一定會持餐券入場。至於餐券要如何取得，她未透露，只說有餐會餐券被認購很多，要取得一張並不困難。

「就是單槍匹馬參加餐會！」璩美鳳說，有朋友要陪她前往，都被她婉拒，她還「提醒」友人全部不要到現場，她自己一人參加即可，「女生也可以很堅強！」

對於主辦單位可能動員婦女把她請出場，璩美鳳說，她只是小白兔，不要把她當成母老虎。