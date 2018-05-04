行政訴訟婦聯會提關鍵證據 雷倩：發現可稱「奇蹟！」

2018-05-04 01:58 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



婦聯會不滿行政院黨產會將其認定為國民黨附隨組織，提起行政訴訟。圖為婦聯會主委雷倩。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 婦聯會不滿被認定為國民黨附隨組織，提行政訴訟，台北高等行政法院昨天首度開庭。婦聯會主委雷倩親自出庭，首度提出婦聯會內失落的公文和蔣宋美齡當年裁示，證明婦聯會不是國民黨的附隨組織；雷倩同時首度公開從當年帳簿整理出來的勞軍捐收支明細。雷倩昨夜在臉書貼文，揭露兩件「證據」如同「奇蹟」般重見天日經過。

雷倩指出，自從2月1日收到黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織之處分書後，婦聯會即努力求取司法救濟。詎料，2月間媒體報導該會170箱過去檔案及資料已被銷毀，只能「上窮碧落下黃泉」，一邊去函各個有關單位請求協助，一邊請同仁就所有可能地方找尋工作底稿。至今僅有國防部、軍友社、各地進出口公會等6個單位，以及13家往來銀行回應。

她表示，由於婦聯會並無公權力，斷簡殘篇蒐羅整理不易，但仍陸續於3月31日、4月24日提出補充理由一狀、二狀，陳述國民黨並未「實質控制」婦聯會之人事、財務、或業務。書狀中有兩件關鍵證據，其出現可稱奇蹟。

雷倩指出，第一件是一份民國86年的公文，出現在前主委辜嚴倬雲辦公室的一個盒子裡。內容略稱86年因國民黨婦工會人員「頗有佔據本會之意圖」，「眾人…同心同意以為應有防範辦法」，常委們函請在美國的蔣宋美齡主委指派辜嚴倬雲為副主任委員，「以便抵擋一切」。由該公文及相關簽呈可知，國民黨不但沒有實質掌控婦聯會人事，當有政治人物試圖「佔據」時，婦聯會更是全力抵抗。

雷倩指出，第二件是多年前因民進黨立委質詢勞軍捐款相關事宜，婦聯會會務人員根據過去帳簿整理出勞軍捐款的年度收支：其中勞軍事項捐款計14.5億餘元，支出11.4億餘元，結餘3.1億餘元。軍眷住宅捐款計138.4億餘元，支出97.8億餘元，結餘40.6億餘元。兩者相加之總捐款為152.9億餘元，總支出為109.2億餘元，總餘額為43.7億餘元。

雷倩表示，婦聯會所收受之軍眷住宅捐款，分別在45年到84年間捐建38,120戶軍眷住宅（一到十期）以及14,906戶職務官舍（十一到十八期），並在88-93年間捐3億給國軍暨家屬扶助基金會。綜上可知，當年婦聯會向各界勸募勞軍捐款，用於勞軍敬軍及興建眷舍等業務，並未受國民黨實質控制。

雷倩表示，辜嚴被內政部撤免後，婦聯會原預備敦請辜嚴任榮譽主任委員，故將她的辦公室完整保留並上鎖。如果沒有李秘書1月30日搬取辜嚴的資料，她們不會走進辜嚴的辦公室而看到那個盒子。婦聯會的舊檔案全為手繕，以紙本方式保存。若非民進黨立委追查，幾年前不會用電腦整理出一份紀錄，讓婦聯會現在能提交給台北高等行政法院。