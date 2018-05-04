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扁：縱使柯P市長落選 2020仍有可能當選總統

2018-05-04 00:06聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

立法院民進黨團總召柯建銘總召接受廣播節目專訪時談到台北市長選局，認為民進黨如果自提人選，柯文哲贏的機會不高，柯如果台北市落選，就宣告柯文哲時代結束了。前總統陳水扁的看法可不一樣，陳水扁在今天晚間PO上臉書的「新勇哥物語-94」中表示，柯文哲縱使連任失利，「柯文哲時代」也不會馬上結束；如果2020年國、民兩黨總統候選人實力不夠強，柯文哲代表第三勢力參選並且當選，還是有可能的。

在台北市長選舉這一局，陳水扁看好民進黨自推人選，認為如果提名立委姚文智，得票率ㄧ定超過30%，不會落居第三；要是提名總統府祕書長陳菊，得票率一定40%起跳，當選機會甚濃，也會帶動民進黨的全國選情，特別是新北。

關於新北市長選情，雖然聯合報最新民調顯示侯友宜支持度高過蘇貞昌，「勇哥」覺得距離選舉投票還有半年，充滿變數；2003年4月，陳水扁面對國親合、連宋配的氣勢氛圍，仍然逆轉勝，陳水扁在半年內之內從大輸25%到小贏1%，證明只要不放棄，終有成功的一天。

不過，扁另以已故前法務部長陳定南回鍋參選宜蘭縣長卻落選的「宜蘭經驗」為例，憂心新北選民和當年宜蘭許多選民一樣，覺得陳定南回鍋再選，沒給年輕後進機會，最後未支持陳定南，蘇貞昌目前的情況，也有類似令人擔心之處。

陳水扁的「新勇哥物語-94」內容如下：

「勇弟：昨天有二則跟雙北市長選舉有關的新聞報導，不知道勇哥看到了沒？

勇哥：我只看了昨天《聯合報》與《中國時報》同日發表新北市長蘇侯之爭的最新民調。侯友宜分別以19%與23.5%的勝差，大贏蘇貞昌。

勇弟：我才不相信！那一定是民調機構效應的結果。蘇貞昌是總統級候選人，二任台北縣長政績斐然，怎會輸給過去他擔任閣揆時的警政署長侯友宜呢？

勇哥：距離選舉投票還有半年，充滿變數。想起2003年4月，阿扁面對國親合、連宋配的氣勢氛圍，仍然可以逆轉勝。阿扁在半年內之內，從大輸25%到小贏1%，證明只要不放棄，終有成功的一天！

勇弟：不過締造「宜蘭經驗」，有「陳青天」之稱的定南兄，2005年辭掉法務部長一職回鍋參選宜蘭縣長，竟輸給呂國華市長而中斷民進黨在民主勝地的綠色執政。聽說有民調顯示，超過3成受訪者不支持他，就是因?陳定南回鍋再選，沒給年輕後進機會。

勇哥：這也是一般對蘇貞昌相對擔心的地方。

勇弟：另則新聞是民進黨團柯建銘總召接受廣播節目專訪的談話。他說，過去民進黨在台北市選戰，至少都能拿到30%的得票率。若台北市自提人選，柯文哲贏的機會不高。「市長落選，就宣告柯文哲時代結束了」，怎可能還要選總統？

勇哥：也許你不同意！民進黨如果提名姚文智，得票率ㄧ定超過30%，不會落居第三。如果提名陳菊，得票率一定40%起跳，當選機會甚濃，也會帶動民進黨的全國選情，特別是新北。但柯文哲縱使連任失利，柯文哲時代也不會馬上結束。如果2020年國民兩黨總統候選人實力不夠強，柯文哲代表第三勢力參選並且當選，還是有可能的！？」

前總統陳水扁不認為台北市長柯文哲如年底落選，柯文哲時代會就此結束。圖／報系資料照
前總統陳水扁不認為台北市長柯文哲如年底落選，柯文哲時代會就此結束。圖／報系資料照
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柯文哲民進黨陳水扁
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