政院組改／完成最後拼圖

2018-05-04 01:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ／台北報導



行政院長賴清德。 報系資料照 分享 facebook

行政院會昨（3）日通過組改草案，行政院人事長施能傑形容此為組改「最後一塊拼圖」；包括經濟部將改制為「經濟及能源部」、交通部改制為「交通及建設部」，有關水土保持、水源保育、氣象預報等業務合併成立為「環境資源部」。

此外，原二級機關原能會改為行政院核能安全委員會，成為三級獨立機關。行政院發言人徐國勇舉例說，像「黨產會」就是三級獨立機關；原能會副主委邱賜聰表示，核安會將承接原能會所有主管法令與核安兼督。

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原本要移到環資部的國家公園業務，最終仍留在內政部，但將營建署業務分成國土管理署，國家公園署。

改制後的經濟及能源部，所屬工業局改制為產業發展署，加工處則與工業局工業區組合併後改制為產業園區管理局。分管招商與審查的投資處與投審會，將合併後改制為投資業務司。

原本傳言水利署要移到環資部，但最終有關水資源開發、水權調度、河川整治等業務仍留在經濟及能源部，只有地下水、溫泉水等水資源保育業務移到環資部。

環保署升格為環資部後，原本交通部中央氣象局也併入環資部，並改制中央氣象署；新設水資源保育署，承接經濟部水利署的水資源保育業務；新設水土保持及地質礦產署，承接經濟部礦務局、中央地質調查所，以及農委會水土保持局等業務；其他新設機關還包括森林及自然保育署、生物多樣性及森林保育研究所等。

施能傑指出，環資部業務擴大後，幾乎是新設，不等於原本的環保署。環保署長李應元認為，環資部的預算、人員，都比不上國防部、交通部、內政部等單位，不算「天下第一大部」。成立環資部對因應氣候變遷、台灣特殊地形，天然災害等，能把國家資源重新整備，對迎戰氣候變遷有其意義。

外界質疑，政府組織「愈改愈胖」。施能傑表示，就是要控制政院組織規模，下轄的三級機關要合理控制「沒有增胖」。