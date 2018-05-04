政院通過組改案 環資部將成天下第一大部

2018-05-04 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／台北報導



政府組織再造後，環保署可望升格為環境資源部，成為政府最大部門。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院會昨天通過政府組織改造案，包括農業委員會將升格為農業部，經濟部改制為經濟及能源部，交通部將改制為交通及建設部，其中變動最大是環保署將升格為環境資源部，未來環資部將下轄七個次級機關與機構，吸納許多其他部會的業務，成為新的「天下第一大部」。這次變動，相當於組改最後一塊拼圖，相關法案將送立法院審議。

行政院組織法修正案在民國九十九年立法院三讀通過，明訂行政院轄下三十七個部會將整併為二十九個，並自一○一年啟動組織改造，目前還有六個部會未完成組改，其中，陸委會組改法案則已送交立院審議。

根據行政院規畫，內政部轄下營建署將改制為國家公園署與國土管理署，其中，國家公園繼續由內政部管理；交通部觀光局將升格為觀光署。經濟部方面，轄下的水利署將一分為二，水權調度、水利開發與整治業務，續留經濟部改制過後的經濟與能源部。農委會升格的農業部，則將新設農村及農田水利署、農民服務及農業金融署、農業科技園區管理中心。

環保署升格為環資部後，包括原屬經濟部水利署的地下水、溫泉水等水資源保育業務，由新成立的水資源保育署掌管；交通部中央氣象局也移入環資部，成為中央氣象署；而經濟部礦務局、中央地質調查所與農委會水土保持局，則合併為水土保持及地質礦產署，也歸環資部管轄。

其他的變動，包括中小企業處將升格改制為中小企業創新發展署；加工出口區管理處與工業局裡的工業區部分，將整併為產業園區管理局。而負責國內核電廠、核子設施及輻射作業場所安全監督的原能會，修法後將成為直屬行政院的核能安全委員會。

行政院人事行政總處人事長施能傑表示，環資部業務擴大後，幾乎算是新設部，不等於原本的環保署。環保署長李應元指出，這階段為迎戰氣候變遷，全世界的節能減碳潮流趨勢，成立環資部有其意義。