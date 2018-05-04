擔心抗議失焦… 凱達格蘭餐會 柯文哲不去了

台北市長柯文哲（圖中）昨天出席「國際護師節暨績優人員表揚大會」。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

凱達格蘭基金會今晚舉辦募款餐會，因為擔心統促黨抗議、讓活動失焦，主辦單位拜託台北市長柯文哲不要參加，柯文哲未來將再找時間與前總統陳水扁會面。

民進黨是否與柯文哲合作，正進入關鍵期，柯文哲原本想藉由出席今晚的募款餐會，向深綠人士發表重要談話，修補雙方關係，不過，確定今晚不出席後，柯文哲幕僚說，將會再找機會表達。

至於和民進黨未來合作是否樂觀，柯文哲指出，統計對群體有意義，對個體沒意義，有就是一，沒有就是零，人活在世界上，該怎麼做就怎麼做，意即做好自己該做的事就好。

對於日前與民進黨人士會面，柯文哲表示，大家只是講一下意見，尊重對方的決定，自己沒有預設立場。

台北市副市長陳景峻指出，由於聽說統促黨的人要鬧場，加上民進黨目前針對台北市長提名有爭議，凱達格蘭基金會擔心會場可能失序，對柯文哲有失禮數，因此希望「市長可不可以不要去」。

中監同意陳水扁參加感恩募款餐會。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

陳景峻指出，柯文哲一開始說「我規畫要去啊」，不過他勸說「我們客隨主便，對你也怕有失禮數」，最後柯文哲同意不去，未來會再找時間與陳水扁會面。陳景峻說，扁柯交情好，未來還有機會見面，不在乎這次餐會。

陳水扁兒子陳致中說，站在主辦單位立場，首重確保餐會順利進行，維護現場秩序及安全，充分尊重柯文哲的行程規畫。

中監同意扁參加 但要遵守四不原則

凱達格蘭基金會今晚在台北舉辦感恩募款餐會，為出席這場活動，陳水扁向台中監獄申請；中監昨晚同意扁參加餐會，但是要遵守「不上台、不演講（包括不得以錄影方式等影音播放）、不談及政治、不接受媒體採訪」等四不原則，活動結束後，應立即返回高雄住居。