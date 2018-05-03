中監同意扁參加餐會 要求不得以錄影方式播影音

2018-05-03 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



保外就醫的前總統陳水扁申請參加明天凱達格蘭基金會舉辦的感恩募款餐會，台中監獄經審核後，今晚同意他參加，但要遵守「四不」原則，同時不得以錄影方式等影音播放；且在活動結束後，應立即返回高雄住居。

台中監獄副典獄長李進國今晚表示，前總統陳水扁申請參加凱達格蘭基金會舉辦的感恩募款餐會，經高雄、長庚醫院醫療小組評估，此活動有許多扁的故舊友人參加，認為有助於病情改善。

中監基於尊重醫療小組的醫療安排，認為「不上台」、「不演講」 (包括不得以錄影方式等影音播放)、「不談及政治」、「不接受媒體採訪」等四不原則下，同意他參加活動。

李進國又說，扁申請參加藝術品義賣活動，中監考量他的病況，不宜主持與醫療無涉活動，避免違反規定，招致外界物議。

中監也要求扁活動結束後，應立即返回高雄住居，最主要是考量106年5月19日，中監同意扁參加類似活動，當時活動過程對於扁安全維護有所不足，導致扁受到驚嚇，而在台北休息一晚才回高雄。

此次活動，據扁在社群網站表示，傳聞有關特定人士將前往鬧場，亦可能造成扁安全疑慮，所以本次活動，希望他應遵守相關規範外，亦須協調主辦單位，應確實維護活動安全與秩序，避免再有影響他的安全之事。