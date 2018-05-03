親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
九合一選戰焦點
多明尼加斷邦交
吳茂昆爭議延燒
油電規則討論中
政治
軍事
綜合
合康雲極

3聯結車霸氣擋道護國道警 網友感動：有你們真好

中監同意扁參加餐會 要求不得以錄影方式播影音

2018-05-03 21:09聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

保外就醫的前總統陳水扁申請參加明天凱達格蘭基金會舉辦的感恩募款餐會，台中監獄經審核後，今晚同意他參加，但要遵守「四不」原則，同時不得以錄影方式等影音播放；且在活動結束後，應立即返回高雄住居。

台中監獄副典獄長李進國今晚表示，前總統陳水扁申請參加凱達格蘭基金會舉辦的感恩募款餐會，經高雄、長庚醫院醫療小組評估，此活動有許多扁的故舊友人參加，認為有助於病情改善。

中監基於尊重醫療小組的醫療安排，認為「不上台」、「不演講」 (包括不得以錄影方式等影音播放)、「不談及政治」、「不接受媒體採訪」等四不原則下，同意他參加活動。

李進國又說，扁申請參加藝術品義賣活動，中監考量他的病況，不宜主持與醫療無涉活動，避免違反規定，招致外界物議。

中監也要求扁活動結束後，應立即返回高雄住居，最主要是考量106年5月19日，中監同意扁參加類似活動，當時活動過程對於扁安全維護有所不足，導致扁受到驚嚇，而在台北休息一晚才回高雄。

此次活動，據扁在社群網站表示，傳聞有關特定人士將前往鬧場，亦可能造成扁安全疑慮，所以本次活動，希望他應遵守相關規範外，亦須協調主辦單位，應確實維護活動安全與秩序，避免再有影響他的安全之事。

募款陳水扁監獄
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

密件曝光！黨產會：國民黨主導並協助婦聯會取得勞軍捐

2018-05-03 18:19

否認遭國民黨控制人事 雷倩出示蔣宋美齡簽呈

2018-05-03 17:45

小英保證不缺電 羅智強：幹話頭

2018-05-03 18:34

同志公務人員權益路遙迢 請婚假再研究領撫卹不可以

2018-05-03 16:37

中部大學生發公祭「訃文」 明天響應新五四

2018-05-03 21:23

新南向政策 菲國華裔青年返國體驗技職教育

2018-05-03 17:42

陳菊 民進黨的Kingmaker

2018-05-03 16:39

影／婦聯會反擊黨產會 行政訴訟提出兩證據

2018-05-03 16:23

地政副局長遭搜索墜樓亡 監委糾正新北市府

2018-05-03 15:48

撇清國民黨附隨組織 婦聯會主委雷倩提兩主要證據

2018-05-03 15:26

政院通過43項組改案 環資部成天下第一大部

2018-05-03 14:37

385億資產被凍 婦聯會、黨產會法律戰開打

2018-05-03 14:35

挺退休軍公教警消 高市國民黨支持聲請釋憲連署

2018-05-03 13:18

被批嗆記者 顧立雄：他們特意挑釁我律師個性

2018-05-03 12:59

軍人年改影響多少人？立委質疑官方資料一變再變

2018-05-03 12:55

退輔會急改軍改影響人數 江啟臣：這不是欺騙是什麼？

2018-05-03 12:49

蔡總統穿名鞋洗碗舊照 網友：她要帶民眾一起家財萬貫

2018-05-03 12:34

組改最後一塊拼圖 行政院會通過環資部等組改案

2018-05-03 12:23

熊讚微整形因無法註冊商標？王鴻薇：柯P被打臉

2018-05-03 12:20

凱達格蘭基金會餐會明舉辦 陳致中：扁「一定」出席

2018-05-03 12:13

行政院通過政府組改案 環資部成天下第一大部

2018-05-03 12:09

台灣勞工平均月薪5萬？宅神拿4張照片諷蔡英文

2018-05-03 11:40

有5分鐘重要談話？柯P明出席扁募款餐會將致詞

2018-05-03 11:06

綠委提晚上十點後限電 藍營轟：先從蔡英文家試行

2018-05-02 22:47

綠委提晚上限電 羅智強：用愛發電原來是晚上沒電！

2018-05-02 22:13

如何省電？林靜儀提「晚上10點後限電」 李應元還贊成

2018-05-02 20:37

影／學生憂共機繞台下一步打台灣？馬英九：免驚啦

2018-05-02 20:13

蔡英文總統臉書悼念孫越 「台灣社會的損失」

2018-05-02 20:13

影／推有機農業促進法 水牛伯拜會蘇嘉全尋支持

2018-05-02 17:32
看更多

熱門文章

台灣勞工平均月薪5萬？宅神拿4張照片諷蔡英文

2018-05-03 11:40

綠委提晚上十點後限電 藍營轟：先從蔡英文家試行

2018-05-02 22:47

多明尼加與我斷交 軍校交換生怒：台灣是第二故鄉

2018-05-03 05:10

藍北市長人選確定 孫大千：綠沒有混時間的藉口

2018-05-03 09:19

初選終於贏了！ 丁守中練功24年只因這4人

2018-05-03 08:00

綠委提晚上限電 羅智強：用愛發電原來是晚上沒電！

2018-05-02 22:13

藍營找母雞… 馬英九4字妙答 藍戰將搶著沾光

2018-05-03 09:00

質詢提十點後限電挨轟 林靜儀：大家只挑懂的看

2018-05-03 11:55

柯志恩再爆：吳茂昆擔任董事 未呈報教育部許可

2018-05-03 10:16

【投票】節能發電 官方民間十大「幹話」 你聽了不火？

2018-05-03 14:03

10點之後限電說 謝寒冰：台大專門培養智障？

2018-05-03 16:35

私校教授若是軍人退伍 未來每月只能領33140？

2018-05-03 11:02

晚上十點後限電做得到？李應元：我現在都十點睡覺

2018-05-03 09:46

蔡總統穿名鞋洗碗舊照 網友：她要帶民眾一起家財萬貫

2018-05-03 12:34

影／「小偷部長不適合坐在這裡」藍營立委杯葛教委會

2018-05-03 09:24

被預告沒有禮讓空間？柯文哲：最多是回去當醫生

2018-05-03 15:49

行政院通過政府組改案 環資部成天下第一大部

2018-05-03 12:09

誰流出軍中塔台影片搞鬥爭？陸軍收繳官兵手機測謊找人

2018-05-03 09:56

吳茂昆專利 顧立雄曾任合夥人的萬國法律事務所辦的

2018-05-03 10:33

吳思瑤挺柯文哲 周玉蔻：投機的政治人物沒好下場

2018-05-03 16:49

對比民調丁守中大勝柯文哲 國民黨：還是要穩扎穩打

2018-05-03 10:06

丁守中勝出逐北市長 與柯差距「沒那麼大」

2018-05-02 23:50

高喊小偷部長不適合坐在這裡！國民黨立委杯葛教委會

2018-05-03 09:29

「朋友」愈來愈少！3問為什麼邦交國對我們如此重要？

2018-05-03 13:07

台多斷交…賴清德喊團結 馬英九籲別再談台獨

2018-05-02 23:58

柯、姚同場冷漠握手 綠市議員拉柯P手喊「當選」

2018-05-03 13:44

被批嗆記者 顧立雄：他們特意挑釁我律師個性

2018-05-03 12:59

不再禮讓？王定宇：估柯文哲最近會變得很墨綠

2018-05-03 09:20

言行令人感冒 游梓翔：應對吳茂昆發起「趕茂」運動

2018-05-03 16:33

直升機重落地影片外流 4官兵測謊送法辦

2018-05-03 12:12

吳茂昆在美開公司 東華校長：沒人知

2018-05-03 00:12

海地：台灣是好夥伴 續維持邦交

2018-05-03 05:02

密件曝光！黨產會：國民黨主導並協助婦聯會取得勞軍捐

2018-05-03 18:19

否認遭國民黨控制人事 雷倩出示蔣宋美齡簽呈

2018-05-03 17:45

林靜儀提晚上十點後限電 李應元：她稍微幽默了點

2018-05-03 12:26

環團痛批賴揆「無汙染的媒」 綠委未回應

2018-05-03 10:57

藍委杯葛教委會 吳茂昆全場未發言

2018-05-03 13:31

IDF C/D戰機前進澎湖「天駒作戰中心」啟動運作

2018-05-03 19:21

多明尼加大使找部長哭訴？ 外交部否認

2018-05-03 15:41

花博公車遭挾持？總統視察花博緊急應變演習

2018-05-03 11:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top