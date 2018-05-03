賴揆明報告能源政策 藍批政策謬誤

2018-05-03 21:01 中央社 台北3日電



行政院長賴清德將到立法院專案報告能源政策。民進黨團幹事長何欣純今天說，請行政部門對外界有疑義的議題先做整理；國民黨團書記長李彥秀說，盼透過數據凸顯能源政策的謬誤。

據立法院朝野黨團協商結論，5月4日立法院院會將邀請賴清德就能源政策專案報告，民進黨團、國民黨團各質詢2小時，時代力量黨團、親民黨團各45分。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀告訴中央社記者，明天針對賴清德的質詢，黨團成員會分別就目前再生能源發展速度、燃煤造成空污惡化、天然氣接收站興建對生態影響等現況提出質詢；盼透過實際的例證跟數據，凸顯出目前台灣能源發展的困境以及民進黨能源政策的謬誤與躁進。

賴清德明天將是在「拔管案」後首度前往立法院，是否會順利讓賴清德上台報告，李彥秀說，明天上午會召開黨團大會作細節的討論。明天也適逢五四，國民黨立委也預計在上午9時20分許，前往教育部，並在教育部周遭綁上黃絲帶，支持大學自主。

民主進步黨立法院黨團幹事長何欣純向中央社記者說，有要求行政部門對外界有疑義、關心的能源議題作出整理，關於能源配比、火力發電廠、燃煤電廠、天然氣電廠等，當然還有深澳電廠問題，都有先模擬演練；希望明天賴清德能完整說明。

何欣純也說，若在野黨不讓賴清德上台報告或是干擾議場秩序，這個專案報告當初也是在野黨要求的，若在野黨立委要問非關能源政策的議題，民進黨團也會有動作因應，「甚或要求中止專案報告」。

時代力量立法院黨團總召徐永明接受中央社記者訪問時表示，黨團明天會由他和立委黃國昌及高潞．以用向賴揆質詢。他和黃國昌聯合質詢，將聚焦在核二、深澳電廠、綠電等面向；另外，高潞．以用也關切綠電等問題。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞告訴中央社記者，明天將針對能源政策、產業政策及環保等問題提出質詢。他說，現在大家都只關注在深澳電廠，但產業政策與能源政策是掛在一起，未來產業政策走向如何，能源政策如何搭配，及環保問題，這都是三角問題，不能只單看深澳電廠。