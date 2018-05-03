親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
九合一選戰焦點
多明尼加斷邦交
吳茂昆爭議延燒
油電規則討論中
政治
軍事
綜合
合康雲極

3聯結車霸氣擋道護國道警 網友感動：有你們真好

賴揆明報告能源政策 藍批政策謬誤

2018-05-03 21:01中央社 台北3日電

行政院長賴清德將到立法院專案報告能源政策。民進黨團幹事長何欣純今天說，請行政部門對外界有疑義的議題先做整理；國民黨團書記長李彥秀說，盼透過數據凸顯能源政策的謬誤。

據立法院朝野黨團協商結論，5月4日立法院院會將邀請賴清德就能源政策專案報告，民進黨團、國民黨團各質詢2小時，時代力量黨團、親民黨團各45分。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀告訴中央社記者，明天針對賴清德的質詢，黨團成員會分別就目前再生能源發展速度、燃煤造成空污惡化、天然氣接收站興建對生態影響等現況提出質詢；盼透過實際的例證跟數據，凸顯出目前台灣能源發展的困境以及民進黨能源政策的謬誤與躁進。

賴清德明天將是在「拔管案」後首度前往立法院，是否會順利讓賴清德上台報告，李彥秀說，明天上午會召開黨團大會作細節的討論。明天也適逢五四，國民黨立委也預計在上午9時20分許，前往教育部，並在教育部周遭綁上黃絲帶，支持大學自主。

民主進步黨立法院黨團幹事長何欣純向中央社記者說，有要求行政部門對外界有疑義、關心的能源議題作出整理，關於能源配比、火力發電廠、燃煤電廠、天然氣電廠等，當然還有深澳電廠問題，都有先模擬演練；希望明天賴清德能完整說明。

何欣純也說，若在野黨不讓賴清德上台報告或是干擾議場秩序，這個專案報告當初也是在野黨要求的，若在野黨立委要問非關能源政策的議題，民進黨團也會有動作因應，「甚或要求中止專案報告」。

時代力量立法院黨團總召徐永明接受中央社記者訪問時表示，黨團明天會由他和立委黃國昌及高潞．以用向賴揆質詢。他和黃國昌聯合質詢，將聚焦在核二、深澳電廠、綠電等面向；另外，高潞．以用也關切綠電等問題。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞告訴中央社記者，明天將針對能源政策、產業政策及環保等問題提出質詢。他說，現在大家都只關注在深澳電廠，但產業政策與能源政策是掛在一起，未來產業政策走向如何，能源政策如何搭配，及環保問題，這都是三角問題，不能只單看深澳電廠。

立法院賴清德民進黨
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

否認遭國民黨控制人事 雷倩出示蔣宋美齡簽呈

2018-05-03 17:45

小英保證不缺電 羅智強：幹話頭

2018-05-03 18:34

同志公務人員權益路遙迢 請婚假再研究領撫卹不可以

2018-05-03 16:37

中部大學生發公祭「訃文」 明天響應新五四

2018-05-03 21:23

中監同意扁參加餐會 要求不得以錄影方式播影音

2018-05-03 21:09

新南向政策 菲國華裔青年返國體驗技職教育

2018-05-03 17:42

陳菊 民進黨的Kingmaker

2018-05-03 16:39

影／婦聯會反擊黨產會 行政訴訟提出兩證據

2018-05-03 16:23

地政副局長遭搜索墜樓亡 監委糾正新北市府

2018-05-03 15:48

撇清國民黨附隨組織 婦聯會主委雷倩提兩主要證據

2018-05-03 15:26

政院通過43項組改案 環資部成天下第一大部

2018-05-03 14:37

385億資產被凍 婦聯會、黨產會法律戰開打

2018-05-03 14:35

挺退休軍公教警消 高市國民黨支持聲請釋憲連署

2018-05-03 13:18

被批嗆記者 顧立雄：他們特意挑釁我律師個性

2018-05-03 12:59

軍人年改影響多少人？立委質疑官方資料一變再變

2018-05-03 12:55

退輔會急改軍改影響人數 江啟臣：這不是欺騙是什麼？

2018-05-03 12:49

蔡總統穿名鞋洗碗舊照 網友：她要帶民眾一起家財萬貫

2018-05-03 12:34

組改最後一塊拼圖 行政院會通過環資部等組改案

2018-05-03 12:23

熊讚微整形因無法註冊商標？王鴻薇：柯P被打臉

2018-05-03 12:20

凱達格蘭基金會餐會明舉辦 陳致中：扁「一定」出席

2018-05-03 12:13

行政院通過政府組改案 環資部成天下第一大部

2018-05-03 12:09

台灣勞工平均月薪5萬？宅神拿4張照片諷蔡英文

2018-05-03 11:40

有5分鐘重要談話？柯P明出席扁募款餐會將致詞

2018-05-03 11:06

綠委提晚上十點後限電 藍營轟：先從蔡英文家試行

2018-05-02 22:47

綠委提晚上限電 羅智強：用愛發電原來是晚上沒電！

2018-05-02 22:13

如何省電？林靜儀提「晚上10點後限電」 李應元還贊成

2018-05-02 20:37

影／學生憂共機繞台下一步打台灣？馬英九：免驚啦

2018-05-02 20:13

蔡英文總統臉書悼念孫越 「台灣社會的損失」

2018-05-02 20:13

影／推有機農業促進法 水牛伯拜會蘇嘉全尋支持

2018-05-02 17:32
看更多

熱門文章

台灣勞工平均月薪5萬？宅神拿4張照片諷蔡英文

2018-05-03 11:40

綠委提晚上十點後限電 藍營轟：先從蔡英文家試行

2018-05-02 22:47

多明尼加與我斷交 軍校交換生怒：台灣是第二故鄉

2018-05-03 05:10

藍北市長人選確定 孫大千：綠沒有混時間的藉口

2018-05-03 09:19

初選終於贏了！ 丁守中練功24年只因這4人

2018-05-03 08:00

綠委提晚上限電 羅智強：用愛發電原來是晚上沒電！

2018-05-02 22:13

藍營找母雞… 馬英九4字妙答 藍戰將搶著沾光

2018-05-03 09:00

質詢提十點後限電挨轟 林靜儀：大家只挑懂的看

2018-05-03 11:55

柯志恩再爆：吳茂昆擔任董事 未呈報教育部許可

2018-05-03 10:16

【投票】節能發電 官方民間十大「幹話」 你聽了不火？

2018-05-03 14:03

10點之後限電說 謝寒冰：台大專門培養智障？

2018-05-03 16:35

私校教授若是軍人退伍 未來每月只能領33140？

2018-05-03 11:02

晚上十點後限電做得到？李應元：我現在都十點睡覺

2018-05-03 09:46

蔡總統穿名鞋洗碗舊照 網友：她要帶民眾一起家財萬貫

2018-05-03 12:34

影／「小偷部長不適合坐在這裡」藍營立委杯葛教委會

2018-05-03 09:24

被預告沒有禮讓空間？柯文哲：最多是回去當醫生

2018-05-03 15:49

行政院通過政府組改案 環資部成天下第一大部

2018-05-03 12:09

誰流出軍中塔台影片搞鬥爭？陸軍收繳官兵手機測謊找人

2018-05-03 09:56

吳茂昆專利 顧立雄曾任合夥人的萬國法律事務所辦的

2018-05-03 10:33

吳思瑤挺柯文哲 周玉蔻：投機的政治人物沒好下場

2018-05-03 16:49

對比民調丁守中大勝柯文哲 國民黨：還是要穩扎穩打

2018-05-03 10:06

丁守中勝出逐北市長 與柯差距「沒那麼大」

2018-05-02 23:50

高喊小偷部長不適合坐在這裡！國民黨立委杯葛教委會

2018-05-03 09:29

「朋友」愈來愈少！3問為什麼邦交國對我們如此重要？

2018-05-03 13:07

台多斷交…賴清德喊團結 馬英九籲別再談台獨

2018-05-02 23:58

柯、姚同場冷漠握手 綠市議員拉柯P手喊「當選」

2018-05-03 13:44

被批嗆記者 顧立雄：他們特意挑釁我律師個性

2018-05-03 12:59

不再禮讓？王定宇：估柯文哲最近會變得很墨綠

2018-05-03 09:20

言行令人感冒 游梓翔：應對吳茂昆發起「趕茂」運動

2018-05-03 16:33

直升機重落地影片外流 4官兵測謊送法辦

2018-05-03 12:12

吳茂昆在美開公司 東華校長：沒人知

2018-05-03 00:12

海地：台灣是好夥伴 續維持邦交

2018-05-03 05:02

密件曝光！黨產會：國民黨主導並協助婦聯會取得勞軍捐

2018-05-03 18:19

否認遭國民黨控制人事 雷倩出示蔣宋美齡簽呈

2018-05-03 17:45

林靜儀提晚上十點後限電 李應元：她稍微幽默了點

2018-05-03 12:26

環團痛批賴揆「無汙染的媒」 綠委未回應

2018-05-03 10:57

藍委杯葛教委會 吳茂昆全場未發言

2018-05-03 13:31

IDF C/D戰機前進澎湖「天駒作戰中心」啟動運作

2018-05-03 19:21

多明尼加大使找部長哭訴？ 外交部否認

2018-05-03 15:41

花博公車遭挾持？總統視察花博緊急應變演習

2018-05-03 11:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top