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政府查台大140兼職教授 學者：為拔管株連甚廣

修礦業法仍無共識 召委廖國棟要經部再溝通

2018-05-03 18:35中央社 台北3日電

立法院經濟委員會今天審查礦業法修正草案，但許多關鍵條文朝野仍無法達成共識，為了讓法案能順利審查，經濟委員會召委廖國棟說，給經濟部一週的時間，完成溝通工作。

立法院經濟委員會今天繼續審查礦業法條文修正草案，歷經多次討論，終於將所有的修正條文完整做了一輪討論，但多數關鍵條文，如礦權展限是否需要重新申請礦業用地核定、礦權展限需取得原住民同意等，經濟部與朝野立委尚未取得共識。

廖國棟在會中表示，礦業法若要完成修法，大家要拿出誠意，經濟部也應該努力與立委溝通，若溝通順利，他才要繼續排審，但若各自都有堅持，就無法往前走。

時代力量立委高潞．以用則說，應訂出時間，要求行政部門在期限前要溝通完畢；民進黨立委林淑芬也說，不排審對業者有利，因此期待能趕快完成修法，但也不能為了急著要通過修法，就完全要照行政部門的版本通過。

國民黨立委孔文吉表示，礦業法修法不能再拖，建議下週先進行溝通，下下週廖國棟輪值召委時再排審。最後，廖國棟裁示，給經濟部一週的時間來整理條文內容，並與立委溝通，「萬一來不及再說」。

經濟部次長王美花會後接受中央社記者訪問時表示，會與官員將彙整相關的修法版本與內容，但她也坦言，一週的時間確實有點趕；至於溝通的部分，王美花說，經濟部同仁都有約立委溝通，但有些立委說沒有修改條文內容，就不用來溝通。

廖國棟礦業法王美花
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