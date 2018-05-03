密件曝光！黨產會：國民黨主導並協助婦聯會取得勞軍捐

2018-05-03 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



婦聯會不滿行政院黨產會將其認定為國民黨附隨組織，提起行政訴訟，台北高等行政法院今天下午正式開庭審理。黨產會庭後發布新聞稿，黨產會首度透露，該會掌握並在準備庭下提出自民國50年起至民國78年間，至少計有74次之進出口業外匯附勸勞軍捐歷次會議紀錄，所有會議均以「密件」處理，這是勞軍捐歷史檔案首度曝光的最新資料，而且是來自國民黨的黨內文書。

黨產會指出，上開74次會議紀錄，均為中國國民黨之黨內文書，發文者皆為中國國民黨中央委員會，文件不僅以「密」文處理，更蓋有「決議案與貴單位有關者 即請查照辦理不另行文」之印戳，且歷次會議主席皆為中國國民黨社工會主管，開會地點亦均為國民黨黨內會議室。

黨產會指出，由此可以明確看出，國民黨對於上述之勞軍捐協調小組會議，具有高度的主導能力並居一關鍵影響地位，更進一步證明國民黨長期利用其優勢之政治地位，主導協助婦聯會取得勞軍捐之事實。

此外，黨產會指出，婦聯會在先前之調查過程中，屢次稱其查無勞軍捐相關資料，惟於本案訴訟補充理由二狀中，自承其於清查電磁紀錄後，覓得勞軍捐款數額統計明細乙份。

黨產會表示，婦聯會大量的資料檔案經辜家銷毀後，該會樂見勞軍捐相關資料得以重現，為釐清婦聯會目前所有380多億存款及不動產是否為不當取得財產之真相，該會於今日再次發函要求婦聯會應儘速依法將相關資料提供予黨產會，否則本會將依促轉條例第19條規定，予以移送告發。

黨產會指出，台北高等行政法院今天就婦聯會針對黨產處字第107001號處分書認定該會為社團法人中國國民黨之附隨組織提起行政訴訟案，進行準備程序。該會重申是依職權調查認婦聯會曾由國民黨實質控制其人事、財務或業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制，故依黨產條例第4條第2款後段認定其為國民黨之附隨組織。