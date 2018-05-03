影／私會選對會 柯文哲:對方說壓力大

2018-05-03 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳煜彬 ╱即時報導



台北市長柯文哲2號晚間應邀出席北投一場宮廟活動，沒想到民進黨立委姚文智和剛被國民黨提名的前立委丁守中也在現場，丁守中先熱情的向柯文哲握手，但柯文哲沒什麼反應，姚文智也主動向前，柯文哲似乎沒正眼看，三人同場沒互動。眼看柯文哲氣勢不受影響，民進黨相當緊張，傳出選對會幾位要角與柯文哲私下見面，柯文哲3號面對媒體詢問只低調說，對方告知他壓力很大，但未來會不會再合作，對方也說要回去討論。