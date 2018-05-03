親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
九合一選戰焦點
多明尼加斷邦交
吳茂昆爭議延燒
油電規則討論中
政治
軍事
綜合
合康雲極

影／私會選對會 柯文哲:對方說壓力大

2018-05-03 17:57聯合報 記者陳煜彬╱即時報導

台北市長柯文哲2號晚間應邀出席北投一場宮廟活動，沒想到民進黨立委姚文智和剛被國民黨提名的前立委丁守中也在現場，丁守中先熱情的向柯文哲握手，但柯文哲沒什麼反應，姚文智也主動向前，柯文哲似乎沒正眼看，三人同場沒互動。眼看柯文哲氣勢不受影響，民進黨相當緊張，傳出選對會幾位要角與柯文哲私下見面，柯文哲3號面對媒體詢問只低調說，對方告知他壓力很大，但未來會不會再合作，對方也說要回去討論。

台北市長柯文哲３號出席國際護師節暨績優人員表揚大會，媒體還是關心他跟民進黨的關係...
台北市長柯文哲３號出席國際護師節暨績優人員表揚大會，媒體還是關心他跟民進黨的關係。照片台北市政府提供。
分享

柯文哲民進黨丁守中

相關新聞

撇清國民黨附隨組織 婦聯會主委雷倩提兩主要證據

2018-05-03 15:26

同志公務人員權益路遙迢 請婚假再研究領撫卹不可以

2018-05-03 16:37

陳菊 民進黨的Kingmaker

2018-05-03 16:39

地政副局長遭搜索墜樓亡 監委糾正新北市府

2018-05-03 15:48

小英保證不缺電 羅智強：幹話頭

2018-05-03 18:34

密件曝光！黨產會：國民黨主導並協助婦聯會取得勞軍捐

2018-05-03 18:19

否認遭國民黨控制人事 雷倩出示蔣宋美齡簽呈

2018-05-03 17:45

新南向政策 菲國華裔青年返國體驗技職教育

2018-05-03 17:42

影／婦聯會反擊黨產會 行政訴訟提出兩證據

2018-05-03 16:23

政院通過43項組改案 環資部成天下第一大部

2018-05-03 14:37

385億資產被凍 婦聯會、黨產會法律戰開打

2018-05-03 14:35

挺退休軍公教警消 高市國民黨支持聲請釋憲連署

2018-05-03 13:18

被批嗆記者 顧立雄：他們特意挑釁我律師個性

2018-05-03 12:59

軍人年改影響多少人？立委質疑官方資料一變再變

2018-05-03 12:55

退輔會急改軍改影響人數 江啟臣：這不是欺騙是什麼？

2018-05-03 12:49

蔡總統穿名鞋洗碗舊照 網友：她要帶民眾一起家財萬貫

2018-05-03 12:34

組改最後一塊拼圖 行政院會通過環資部等組改案

2018-05-03 12:23

熊讚微整形因無法註冊商標？王鴻薇：柯P被打臉

2018-05-03 12:20

凱達格蘭基金會餐會明舉辦 陳致中：扁「一定」出席

2018-05-03 12:13

行政院通過政府組改案 環資部成天下第一大部

2018-05-03 12:09

台灣勞工平均月薪5萬？宅神拿4張照片諷蔡英文

2018-05-03 11:40

有5分鐘重要談話？柯P明出席扁募款餐會將致詞

2018-05-03 11:06

綠委提晚上十點後限電 藍營轟：先從蔡英文家試行

2018-05-02 22:47

綠委提晚上限電 羅智強：用愛發電原來是晚上沒電！

2018-05-02 22:13

如何省電？林靜儀提「晚上10點後限電」 李應元還贊成

2018-05-02 20:37

影／學生憂共機繞台下一步打台灣？馬英九：免驚啦

2018-05-02 20:13

蔡英文總統臉書悼念孫越 「台灣社會的損失」

2018-05-02 20:13

影／推有機農業促進法 水牛伯拜會蘇嘉全尋支持

2018-05-02 17:32

實話幹話怎麼分？網友超驚嘆的十大政治金句

2018-05-02 15:36

賴清德喊台獨 大陸不買台灣鳳梨了？

2018-05-02 14:58

親民黨爭取提升基層警消待遇

2018-05-02 14:25

李應元：311後日本天皇跪坐向百姓道歉 網友批不讀書

2018-05-02 14:23

軍改爭議 吳斯懷嗆賴清德：我們不會為台獨而戰

2018-05-02 13:56

親民黨提修法 基層警消每月也增加1370元

2018-05-02 13:10

大讚邱太三洗錢防制報告 賴清德：我以為賈伯斯再世

2018-05-02 12:54
看更多

熱門文章

如何省電？林靜儀提「晚上10點後限電」 李應元還贊成

2018-05-02 20:37

綠委提晚上十點後限電 藍營轟：先從蔡英文家試行

2018-05-02 22:47

台灣勞工平均月薪5萬？宅神拿4張照片諷蔡英文

2018-05-03 11:40

多明尼加與我斷交 軍校交換生怒：台灣是第二故鄉

2018-05-03 05:10

影／學生憂共機繞台下一步打台灣？馬英九：免驚啦

2018-05-02 20:13

藍北市長人選確定 孫大千：綠沒有混時間的藉口

2018-05-03 09:19

初選終於贏了！ 丁守中練功24年只因這4人

2018-05-03 08:00

綠委提晚上限電 羅智強：用愛發電原來是晚上沒電！

2018-05-02 22:13

質詢提十點後限電挨轟 林靜儀：大家只挑懂的看

2018-05-03 11:55

藍營找母雞… 馬英九4字妙答 藍戰將搶著沾光

2018-05-03 09:00

柯志恩再爆：吳茂昆擔任董事 未呈報教育部許可

2018-05-03 10:16

柯建銘：一旦市長落敗 柯文哲時代就宣告結束

2018-05-02 20:49

10點之後限電說 謝寒冰：台大專門培養智障？

2018-05-03 16:35

【投票】節能發電 官方民間十大「幹話」 你聽了不火？

2018-05-03 14:03

影／「小偷部長不適合坐在這裡」藍營立委杯葛教委會

2018-05-03 09:24

晚上十點後限電做得到？李應元：我現在都十點睡覺

2018-05-03 09:46

私校教授若是軍人退伍 未來每月只能領33140？

2018-05-03 11:02

蔡總統穿名鞋洗碗舊照 網友：她要帶民眾一起家財萬貫

2018-05-03 12:34

丁守中民調接近有危機感? 柯P苦笑：不然要怎麼辦

2018-05-02 21:26

行政院通過政府組改案 環資部成天下第一大部

2018-05-03 12:09

吳茂昆專利 顧立雄曾任合夥人的萬國法律事務所辦的

2018-05-03 10:33

被預告沒有禮讓空間？柯文哲：最多是回去當醫生

2018-05-03 15:49

誰流出軍中塔台影片搞鬥爭？陸軍收繳官兵手機測謊找人

2018-05-03 09:56

對比民調丁守中大勝柯文哲 國民黨：還是要穩扎穩打

2018-05-03 10:06

丁守中勝出逐北市長 與柯差距「沒那麼大」

2018-05-02 23:50

台多斷交…賴清德喊團結 馬英九籲別再談台獨

2018-05-02 23:58

不再禮讓？王定宇：估柯文哲最近會變得很墨綠

2018-05-03 09:20

被批嗆記者 顧立雄：他們特意挑釁我律師個性

2018-05-03 12:59

柯、姚同場冷漠握手 綠市議員拉柯P手喊「當選」

2018-05-03 13:44

高喊小偷部長不適合坐在這裡！國民黨立委杯葛教委會

2018-05-03 09:29

影／205兵工廠2款武裝「無人機」亮相 在空中遙控制敵

2018-05-02 20:39

「朋友」愈來愈少！3問為什麼邦交國對我們如此重要？

2018-05-03 13:07

直升機重落地影片外流 4官兵測謊送法辦

2018-05-03 12:12

我駐多明尼加大使館降國旗 僑胞難過掉淚

2018-05-02 20:48

吳茂昆在美開公司 東華校長：沒人知

2018-05-03 00:12

吳思瑤挺柯文哲 周玉蔻：投機的政治人物沒好下場

2018-05-03 16:49

海地：台灣是好夥伴 續維持邦交

2018-05-03 05:02

林靜儀提晚上十點後限電 李應元：她稍微幽默了點

2018-05-03 12:26

環團痛批賴揆「無汙染的媒」 綠委不知如何答話

2018-05-03 10:57

言行令人感冒 游梓翔：應對吳茂昆發起「趕茂」運動

2018-05-03 16:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top