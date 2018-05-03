否認遭國民黨控制人事 雷倩出示蔣宋美齡簽呈

2018-05-03 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



婦聯會今年2月遭行政院黨產會認定為國民黨附隨組織，並凍結385億元資產，向法院提起撤銷訴訟。台北高等行政法院今下午首度開庭，婦聯會主委雷倩親自出庭，今庭呈兩份證據，包括當年蔣宋美齡人在海外，委託辜嚴倬雲代理職務，以避免讓國民黨婦工會控制，以示國民黨無法實質掌控婦聯會人事。法官諭知改訂6月27日續行準備程序，請婦聯會協助整理德國立法例及針對條文違憲作實質論述。

法院今開庭，雙方就「婦聯會是否曾受國民黨實質控制」爭論不休。黨產會認為，婦聯會曾受國民黨實質控制其人事、財務及業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制，因此依黨產條例認定其為附隨組織。

婦聯會委任律師高振格反駁，婦聯會業務是由章程自行決定，包括勞軍捐等，並未受政黨影響；且就人事部分，原處分認定蔣宋美齡長期擔任國民黨婦指會指導長及婦聯會主委，具黨職身分，為國民黨婦女運動工作領袖，但依據所列理由，她也表明不願參加黨的婦女工作，對政治沒有興趣，是勉強出任婦指會，黨產會認定國民黨實質控制的理由，未有利不利應予注意。

針對勞軍捐性質，黨產會委任律師魏潮宗指出，會開始課徵勞軍捐，是透過國民黨黨政關係，強制進出口商業同業公會會員捐獻，直接由各銀行在結匯時扣除一定比例；且依收入分配來看，也是完全依照國民黨中央委員會第五組（後改稱社會工作組）召集相關協調會議，分配各單位款項多寡及使用項目。黨產會也提出國民黨黨內文件，證明國民黨主導勞軍捐分配使用。

雷倩則在庭外受訪表示，國民黨從未在人事財務或是業務方面實質控制婦聯會，她出示民國86年的簽呈，當時國民黨婦工會曾經想要佔據婦聯會，常委向當時的主委蔣宋美齡寫簽呈請示，而婦聯會也全力地抵抗被佔據，自行決定人事，所以沒有被國民黨控制。

她澄清，黨產會指婦聯會藉著黨國體制取得大量捐款，所以今庭呈勞軍捐款收金額及使用對象，例如拿來蓋職務官舍或眷舍，以示非國民黨黨務，並非國民黨控制婦聯會財務或業務，而是婦聯會自行處理。