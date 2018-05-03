國家公園續留內政部 環團：組改大敗筆

2018-05-03 18:01 中央社 台北3日電



地球公民基金會執行長李根政。 聯合報系資料照片／記者謝梅芬攝影 分享 facebook 行政院今天通過組織改造草案，國家公園將繼續由內政部管理。環保團體認為，國家公園是台灣最具指標性的環保機構，沒有進環資部與林務局保育業務整合，是這次組改最大敗筆。

行政院會今天通過組織改造草案，環保署未來將納入經濟部的水資源保育業務、農委會的森林保育業務、交通部的中央氣象局等單位，升格成環境及資源部，但國家公園將繼續由內政部管理。

對此，地球公民基金會執行長李根政今天說，國家公園是台灣最具指標的環保機構及門面，卻沒有與未來台灣最重要的保育機構做整合，「是一件很奇怪的事情」。

李根政表示，國家公園有96%的土地與國有林重疊在一起，卻分屬在兩個部會，恐引發機關業務跟管理土地大幅重疊問題，「組改是為了提升效能而進行這些業務整合」，結果卻背道而馳。

「國家公園留在內政部是完全沒有道理」，李根政表示，內政部認為國家公園屬於國土空間的計畫，包含國家公園也有一個計畫體系，但國家公園的計畫不是只有單純的空間管制，也包括保育及經營管理，若照內政部說法，國土計畫涉及經濟、農業等部門，難道這些部門的業務都是內政部主管嗎？

此外，李根政也指出，林試所現在主要業務大部分都跟保育及生態研究有關，只有少部分與林業經濟跟木材利用有關，這是組改亂了套，政府應該評估對自然資源管理的想像，保育其實包含合理的利用，不是被環境資源部框住之後就都不能用，而是從開發走向保育管理。

至於有關水利署業務也分割為二，水權等經營管理仍在經濟部，李根政批評，說穿了只是經濟部想掌控水資源調配分配的開發權利，整個經濟部把水利署跟水資源業務當工具使用、服務工業界用水需求，而不是從保育管理角度來管理水資源。

台灣媽祖魚保育聯盟理事長陳秉亨則指出，政府組改應該針對執掌內容做調整，國家公園的執掌內容與林務局相當相像，包含保育、推廣、研究等，但卻分在兩個部會，國家公園留在內政部相當可惜。