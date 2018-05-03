內政部擬為基層警消加薪 銓敘部提兩項疑慮

2018-05-03 17:45 中央社 台北3日電



內政部擬將警政四階以下警員年功俸最高級提升至525元。銓敘部報告提出兩項疑慮，包括會增加政府財政負擔以及恐引發其他人員要求比照。

銓敘部今天在考試院會中報告關於立法委員段宜康等人提案及內政部擬修正「警察人員人事條例」第22條附表警察人員俸表的相關情形。

銓敘部指出，民國96年立法院審查警察人員俸表修正草案時，即有多數立法委員主張一次提高到位，經立法院召開黨團協商採折衷方案，先提高至500元，並附帶決議，未來2年國家財政允許再作合理調高。

銓敘部說，提高警正四階以下各階人員年功俸最高級至525元，對適度增加現職所得及退休所得，確有助益，但可能也會產生一些疑慮，首先是相對增加政府財政負擔。

報告指出，警正四階以下各階的年功俸如提高一級至525元，全國警察、消防及海岸巡防機關現敘相關官階人員考績晉級結果，據內政部估算資料，將增加現職待遇經費，前3年分別為新台幣6.8億元、7.2億元及7.4億元。

銓敘部說，提高後辦理退休者，預估第一年所需增加支給舊制退休金及優惠存款利息經費約需1340萬元，第2年起每年約需1800萬元。現職人員俸級提高影響其退休所得，有關政府編列預算支給舊制退休金經費、由退撫基金負擔的新制退休金及公教人員保險負擔的養老給付經費也將增加。

此外，銓敘部說，調整部分人員俸級恐引致其他人員要求比照。現行警察人員俸表，警正二階以下各階的年功俸級數，均高於一般公務人員相當職等的俸級2至11級，如再調高級數，將使彼此差距擴大。且警察人員因工作性質特殊，除基本薪俸外，尚有警勤加給，每月整體待遇優於同等級的公務人員。

銓敘部認為，任警正三階以上職務，須經中央警察大學畢業或訓練合格，條件養成不易，與警正四階以下人員有別。本次警正四階以下各階的年功俸最高級提高至525元，將與警正三階年功俸最高級相同，恐引致公務人員及警正三階以上人員要求比照，相對提高俸級。

銓敘部說，此次調整俸級，雖有增加財政負擔及援引比照疑慮，但考量警察人員業務性質特殊，為激勵士氣，仍有其必要性。