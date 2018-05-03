吳思瑤挺柯文哲 周玉蔻：投機的政治人物沒好下場

2018-05-03 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



民進黨立委吳思瑤。聯合報系資料照 分享 facebook

國民黨確定由丁守中出戰台北市長，但民進黨仍未決定是否要禮讓現任市長柯文哲，還是自己推派人選。民進黨立委吳思瑤呼籲，民進黨應該要搞清楚對手到底是誰，是柯文哲還是國民黨。此話遭資深媒體人周玉蔻嗆，「投機的政治人物沒有好下場」。

吳思瑤認為，民進黨最大的對手仍然是國民黨。她可以理解現在大家氣柯文哲，但她覺得成熟的政黨應該要了解，現在民進黨主要敵人在哪。

周玉蔻則提醒吳，民進黨的敵人是共產黨；共產黨的同路人是柯文哲。所以，柯文哲是民進黨的敵人無誤，投機的政治人物沒有好下場。