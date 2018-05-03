販毒給未成年及孕婦者 黃偉哲：應加重其刑二分之一

2018-05-03 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



染毒年齡不斷下降，成為當前治安隱憂，立委黃偉哲已提出修法，對於販賣毒品於未成年及孕婦者，加重其刑二分之一，希望能遏止毒害。

黃偉哲服務處表示，依警政署統計，去年全台毒品查獲少年嫌疑犯人數為1千782人，台南市有48人，為六都最低，而目前第3、4級毒品查獲人數，未滿18歲的未成年者占10%。其中，首次使用毒品年齡更是降到12.5歲，可見毒品入侵校園日趨嚴重。

隨著毒品包裝手法不斷推陳出新，吸引年輕學子於不知情下食用毒品而誤觸法網；孕婦吸毒更嚴重影響母體及胎兒健康。

有鑑於此，立委黃偉哲已提案修正「毒品危害防制條例第四條條文修正草案」，對於販賣毒品於未成年及孕婦者，加重其刑二分之一，希望能遏止毒害。

黃偉哲表示，近來新興毒品被包裝成糖果、沖泡咖啡包等外型吸引未成年人嘗試，並藉此躲避警方查緝，涉世未深的學子容易因好奇心或受周遭同儕影響，易從臉書社團或Line通訊軟體等媒介，輕鬆取得毒品販售資訊，使得青少年學子誤入陷阱而不自知。