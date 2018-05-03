同志公務人員權益路遙迢 請婚假再研究領撫卹不可以

2018-05-03 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



政府拚同權，立法院朝野立委在107年度中央政府總預算案中，決議放寬同志伴侶公務人員相關權益，要求考試院就放寬行政法令適用已於縣市戶政資訊系統中註記為「同志伴侶」的公務人員，也享有婚假、家庭照顧假、陪產假、喪假、撫卹金領受及死亡補償領受權利。考試院日前以書面正式回應立法院時，表態願意就休假事宜進行研究，至於撫卹金等給付，則因涉及人民重要權利義務事項，在沒有法律依據前，無法實施。

立法院認為，行政院早於104年即已就各部會主管法規作過通盤檢視，列出可得放寬適用的法規，但至今未見考試院放寬行政法令，使已於縣市戶政資訊系統中註記為同志伴侶的公務人員也享有婚假、家庭照顧假、陪產假、喪假、撫卹金領受及死亡補償領受權利，要求考試院向立法院司法及法制委員會提出書面報告。

考試院表示，銓敘部為保障同性伴侶請假相關權益並求周妥，已在今年2月1日函請中央暨地方相關主管機關人事機構表示意見，後續將依回報意見審慎評估，再適時研議放寬具同性伴侶註記的公務人員，得依公務人員請假規則請婚假、陪產假及喪假等。

至於公務人員退撫法規有關撫慰金、死亡給付以及遺族撫卹金等給付，相關親屬關係認定，依現行規定均以戶籍登載為準，且該事項涉及公法上金錢給付及其他領受人的權益，屬人民重要權利義務事項，仍宜有法律依據，使法律上配偶關係效力及相關權利義務具體明確，再據以適用相關規定，以保障當事人及第三人權益。