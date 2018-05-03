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影／婦聯會反擊黨產會 行政訴訟提出兩證據

2018-05-03 16:23聯合報 記者莊昭文╱即時報導

婦聯會遭行政院不當黨產委員會認定為國民黨附隨組織，並凍結385億元資產，提行政訴訟欲撤銷黨產會原處分。台北高等行政法院下午首度開庭，婦聯會主委雷倩親自出庭，她準備充分的文件證明婦聯會不是國民黨的附隨組織，包括在前主委辜嚴倬雲辦公室找到一份公文顯示，國民黨當年想要控制婦聯會，但婦聯會全力抗拒；另外，被外界批評的勞軍捐使用後已經剩40多億，也會提供使用資料，證明財務上不受國民黨控制。

婦聯會遭黨產會認定為國民黨附隨組織，提行政訴訟欲撤銷黨產會原處分。婦聯會主委雷倩...
婦聯會遭黨產會認定為國民黨附隨組織，提行政訴訟欲撤銷黨產會原處分。婦聯會主委雷倩親自出庭說明。 記者莊昭文／攝影
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婦聯會國民黨不當黨產委員會

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