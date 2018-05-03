接受民進黨徵召入黨？柯P：從沒有這個選項

2018-05-03 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



民進黨選對會在開會的前一晚，選對會四巨頭先與柯文哲會面。民進黨中執會委員王定宇更預測，柯最近會講一些罵國民黨的話，讓自己變得很「墨綠」。不過柯今天下午說，國民黨現在什麼事也沒做，所以不知道要罵什麼。

民進黨秘書長洪耀福、選對會共同召集人林錫耀、陳明文與黃承國，先一步與台北市長柯文哲會面。消息傳出引發外界諸多聯想。

柯文哲下午出席台北市立聯合醫院護師節活動後受訪，媒體問柯，對過去一直批評民進黨，演變成基層強烈反彈，有後悔過嗎？柯說沒有什麼好後悔的，就看到什麼講什麼。

至於有沒有可能入黨，柯說，從頭到尾沒有談論過這個；追問有沒有可能入黨接受徵召，柯說，沒有啦，從來沒有這個選項，他們（民進黨）也從來沒有提過這個。

至於選對會提出有一份民調指北市長參選人和投入民進黨初選的人選中，民進黨立委姚文智民調25%，國民黨參選人丁守中30%，柯文哲則是35％，可能三強鼎立，詢問柯文哲會不會擔心，柯說，民進黨沒有跟他談到民調的事。